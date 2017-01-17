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Huzur bulamayan mektuplar

Ahmet Hamdi Tanpınar’ın meşhur Huzur romanında yer almak üzere yazdığı belirtilen mektuplar, romanın yazılışından 68 yıl sonra bulundu.

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Söz konusu mektupları, İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü’ndeki çalışmaları esnasında bulduğunu söyleyen edebiyat profesörü İbrahim Şahin, ‘kayıp mektuplar’ın romanın seyrini değiştirebileceğini söyledi.  Karar’da yer alan habere göre İbrahim Şahin, ‘Eski yazıyla kaleme alınmış müsveddeler dahil 50 sayfaya yakın olan bu metin, bu haliyle bile Tanpınar sanatının, mizacının, ‘Huzur’ romanının ve romandaki karakterlerin anlaşılması bakımlarından mühim’ dedi. 

HANGİ TANPINAR?

Şahin, şunları söyledi: ‘Huzur’ 1948’de yayınlandığında, Türkiye’nin sosyal ve siyasi şartları, 1950’den sonraki siyasi ve sosyal şartlardan çok farklı. Tanpınar’ın köklü zihni değişiminin yönü, bir entelektüelin cemiyete, hayata ve insana küskünlüğüyle ilgili. Tanpınar’ın sosyal davalara olan ilgisi önce bir aşk hikâyesi yüzünden,  sonra da üç yıl sürdürdüğü mebusluğun neticesinde peyderpey yok olmuş. Tanpınar, ‘Huzur’ bittikten sonra, artık önceki Tanpınar değildi; Suat da, taşıdığı düşünceler itibarıyla, devrin ruhuna uygun değildi. Bu sebeple mektubu yayınlamanın siyasi, edebi ve sosyal bir zemini yoktu.’

 

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