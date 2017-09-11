İbn Şüheyd kitabı ile Endülüs yolculuğu

Bugün maddi izleri mimari anlamda hala yaşayan Endülüs, edebiyatta, sanatta ve bilimde de çağına damgasını vuran bir uygarlık oldu. Bu uygarlığın oluşumunda sanat insanlarının da payı vardı.

ŞİİR GİBİ YAŞADI

Devrinin nadide edebiyatçılarından biri olan İbn Şüheyd de bunlardan biri. Dr. Mustafa Aydın’ın 1992 yılında yazdığı ‘’İbn Şüheyd ve Edebi Kişiliği’’ başlıklı doktora tezinin genişletilmiş halinden oluşan bir kitap geçen günlerde yayınlandı. İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Aydın’ın ‘Endülüslü Şair ve Yazar İbn Şüheyd’ adlı eseri girişi üç bölümden oluşuyor. Girişte Endülüs’ün tarih sahnesindeki yeri ve Emevilerin devlet yapısı okura aktarılıyor. Daha sonra birinci bölümde Endülüs’ün bilim ve edebiyat ile ilişkisine dikkat çekiliyor. İkinci bölümde İbn Şüheyd’in çocukluğundan başlayarak hayatının her safhası ayrıntılı olarak ele alınıyor. Üçüncü bölümde ise İbn Şüheyd’in edebi yönü üzerinde duruluyor.

Eserin yazarı Dr. Aydın, İbn Şüheyd’in kısacık ömrüne, devrinden yüzyıllar sonra bile anılmasını sağlayacak eserler bıraktığını vurguluyor. Aydın, ‘hayatını şiir gibi yaşadı’ dediği Şüheyd’in düz yazılarına bile imgeler yükleyen, devrinin nadide edebiyatçılarından biri olduğunu söylüyor ve ekliyor ‘İbn Şüheyd’in seçtiği konuların birçoğu daha önceki şairler tarafından işlenmiş. Fakat o, konuları farklı bir bakış ve sözlerle ele almış, bir bakıma eskiyi yeni metodlarla ele alıp yaşadığı çevreye ve çağa uyarlayan bir isim olmuş...

İşte bu metod, aradan yüzyıllar geçmiş olmasına rağmen şiirlerinin ve düzyazılarının okunmasına, üzerinde çalışma yapılmasına en büyük sebep.’

Der Yayınları’ndan çıkan eser, İspanya’nın Müslümanlık ile ilgili unutulmaya yüz tutmuş geçmişine de ışık tutuyor.