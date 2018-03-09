İDOB’da ‘Stabat Mater’ rüzgârı esti

İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nin (İDOB) kurucusu Aydın Gün’ün ölümünün onuncu, doğumunun 100. yılı dolayısıyla İDOB tarafından düzenlenen bir dizi etkinliğin son halkası olan Rossini’nin ‘Stabat Mater’ oratoryosu dün dinleyicisiyle buluştu.

Kadıköy Süreyya Sahnesi’nde gerçekleştirilen etkinlikte İDOB Müdürü ve Sanat Yönetmeni Suat Arıkan, soprano Otilia İpek, mezzosoprano Aylin Ateş ve tenor Erdem Erdoğan sahne aldı. Konserde solistlere, orkestra şefi Zdravko Lazarov'un yönettiği İDOB Orkestrası ile Korosu eşlik etti.

19. yüzyılda otoriteler Rossini’nin ‘Stabat Mater’ eserinin dünyevi eserlerden çok farklı olduğunu vurgulamışlar, Heinric Hein gibi Almanya’nın Kuzeyli eleştirmenler ise eseri bir dini esere göre fazla hareketli olduğu için eleştirmişlerdi. Orkestra şefi Zdravko Lazarov ise oratoryoya göre oldukça hareketli çalınan eserin ruhuna tamamıyla uyarak hızlı bir seslendirmeyi tercih etti.

Gioachino Rossini'nin geleneksel Stabat Mater yapısına bağlı kalarak dört solist, koro ve orkestra için bestelediği eser, ilk kez 7 Ocak 1842'de Paris'te, Theatre-Italien'in yönetimindeki Salle Ventadour'da seslendirildi. Rossini eseri oluştururken ilk başta kendi libretto ve kompozisyonlarından yararlandı. İtalyan besteci Giovanni Tadolini de bunlara ek olarak "Stabat Mater" için 6 bölüm daha yazdı. Rossini'nin opera yazmaya son verdiği dönemde bestelemeye başladığı "Stabat Mater" 1831-1841 yılları arasında, 10 yıllık bir süre zarfında tamamlanabildi.

İDOB, önümüzdeki günlerde bu kez Leyla Gencer’in ölümünün 10. yılı anısına Verdi’nin ‘Requiem’ eseriyle sanatseverlerin karşısına çıkacak.

Salonun tamamen dolu olduğu ‘Stabat Mater’ konseri, kaçıranlar için 10 Mart günü saat 16.00'da Kadıköy Süreyya Sahnesi’nde bir kez daha gerçekleştirilecek.