İDOB'dan 'Debussy 100. Yıl Konseri'

Yapıtlarıyla 20. yüzyıl müziğinde yeni ufuklar açmış olan Fransız besteci Claude Debussy, ölümünün 100. yılında İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) tarafından "Debussy 100. Yıl Konseri" ile anıldı.

Empresyonist akım çoksesli müzik tarihimizde de önemli yere sahip; Türk Beşleri'nden Cemal Reşit Rey, Adnan Saygun ve Ulvi Cemal Erkin’de izlenimci akımın derin izleri görülür.

Konserde, soprano Evren Ekşi ve Ayşe Sinem Ekşioğlu, arpist Pınar Sivritepe, piyanist Turan Manafzade ve yaylı sazlar dörtlüsü olarak Ceren Gürkan, Gizem Gürkan Korkmaz, Burak Kayan ve Burak Ayrancı yer aldı. 11 parçadan oluşan ve yaklaşık 70 dakika süren etkinlik, yalın ama kapsayıcı bir seçkiyle dinleyici karşısına çıktı. Debussy'nin, piyano süitleri, prelüdleri ve Fransız şairlerinin şiirlerinden esinlenerek bestelediği piyano-şan eserlerinden hazırlanan kompozisyon seslendirildi.

Grand Pera Emek Sahnesi’nin bu tür konserler için zaten elverişsiz olan akustiğine bir de salonun elektrik tesisatına adeta yerleşmiş olan “ağustos böceği” sesinin ısrarla konsere katılma arzusu eklenince, Manafzade'nin kendi yarattığı duygusal atmosfere yabancılaşmama savaşımı ve sopranoların seslerini doğru adrese, kayıpsız ulaştırabilme çabaları bir kat daha değer kazandı.

Grand Pera Emek Sahnesi bu tür konserler için akla gelebilecek son yer olmalı.

"Debussy 100. Yıl Konseri" kaçıranlar için 17 Nisan'da bu kez Kadıköy Süreyya Opera Sahnesi'nde müzikseverlerle buluşacak.