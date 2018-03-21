İDOB'tan “Debussy 100. Yıl Konseri”

Empresyonist müziğin önde gelen isimlerden biri olan ve yapıtlarıyla 20. yüzyıl müziğinde yeni ufuklar açmış olan Fransız besteci Claude Debussy, ölümünün 100. yılında İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) tarafından "Debussy 100. yıl konseri" ile anılacak.

Debussy 100. yıl konserinde bestecinin önde gelen ünlü piyano süitlerinden, prelüdlerinden ve fransız şairlerinin şiirlerinden esinlenerek bestelediği piyano-şan üzerine eserleri ile bir kompozisyon haline getirilmiş olup, ilk seslendirilmesini Beyoğlu Grand Pera Emek Sahnesi’nde gerçekleştirecek.

Konserde soprano Evren Ekşi ve Ayşe Sinem Ekşioğlu, arpist Pınar Sivritepe, Piyanist Turan Manafzade ve Yaylı Sazlar Dörtlüsü olarak Ceren Gürkan, Gizem Gürkan Korkmaz, Burak Kayan ve Burak Ayrancı yer alıyor.