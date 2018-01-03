İDSO, çellist Nil Kocamangil'e eşlik edecek
İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası, 2018 yılının ilk konserinde çellist Nil Kocamangil’e eşlik edecek.
- STAR
İDSO DenizBank Konserleri İstanbulluları klasik müzikle buluşturmaya devam ediyor İstanbul’un çeşitli salonlarında müzikseverlere klasik müzik ziyafeti sunan İDSO, 2018’in ilk konserinde 05 Ocak cuma akşamı Caddebostan Kültür Merkezi’nde Orkestra Şefi Jakopo Sipari’nin yönetiminde solist Nil Kocamangil’e (Çello) eşlik edecek. Konserde; Camille Saint-Saens’in “ Çello Konçertosu No. 1, Op. 33” ve Pyotr İlyiç Çaykovski’nin “Senfoni No. 5” eserleri icra edilecek.
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