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‘İftira ve saçmalık’

TBBM’de Çanakkale destanı gösterilerinde kadın tiyatrocuların sahne almasının engellendiği yönündeki haberler üzerine bir basın açıklaması yapan Yerelden Evrensele Sanat Platformu tarafından, söz konusu haberlerin iftira ve karalama kampanyasından ibaret olduğu belirtildi.

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TBMM ve Devlet Tiyatroları’nın da aynı yönde açıklama yapmasına rağmen, haberlerin devam ettirilmesinin anlamsızlığına vurgu yapılan açıklamada “Fitne kokan yalan haberleri çıkaranları kınıyoruz” denildi. Yerelden Evrensele Sanat Platformu Başkanı İsmail Yeşilbağ imzalı açıklamada “Bu haberleri çıkaran iftiracıların sayın Cumhurbaşkanımız ve hükümetin başarılarını gölgeleyerek, El-Bab ve Afrin zaferlerini de karartmak istedikleri aşikardır” denildi. Ülkenin kalbi Meclis’te olmayan bir olayı olmuş gibi sunanların kendilerini aciz duruma düşündükleri belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Kamera kayıtlarında kadın sanatçıların gösterilerde yer aldığı açıkça görülmekteyken bu yalanı sürdürmek saçmalığında ötesinde apaçık bir iftira kampanyasıdır.’ 

 

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