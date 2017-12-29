İlber Ortaylı'nin dilinden Fahrettin Paşa olayı

Prof. Dr. Ortaylı, Kayseri'de Yeni Ufuklar Derneği tarafından Kadir Has Kongre ve Kültür Merkezi düzenlenen programda "Ortadoğu'da Son Gelişmeler ve Kudüs" konulu konferansa katıldı.

Kudüs'ün Selahaddin Eyyubi tarafından fethedildiği zaman bir daha çıkmamak üzere 1517'ye kadar Müslümanların elinde kaldığını, orayı Memlüklerden alan hükümdarın Yavuz Sultan Selim Han olduğunu anlatan Prof. Dr. Ortaylı, 400 sene sonra da oranın teslim edildiğini, Kudüs'ün 1917 Aralık ayında terk edildiğini ancak savaşın sürdüğünü kaydetti.

Mondros Mütarekesi 1918'de imzalandığı zaman Halep'in kuzeyinde, doğuda Medine'de olduklarına işaret eden Ortaylı, şunları söyledi:

Medine'den çekilmedik. İstediğin kadar mütareke imzala biz burayı terk etmeyiz. Fahrettin Paşa olayı da o. Fahrettin Paşa, 'Ben burayı terk etmem.' dedi. 'Burayı, bu İngilizlere verip gitmem, bu Araplar daha beter.' dedi. Etrafındaki askerler, 'Biz buradan gitmeyiz.' dediler. 'Zaten olan olmuş, biz burada savaşırız.' dediler. Su var, gıda yok, çekirge yersiniz. Çölün bedevileri aç kalınca çekirge yiyorlar. Yemeye alışmamışlar ama fena bir et değil. Fahrettin Paşa çekirge tebliği yayınladı, 'Yiyebilirsiz, çok lezizdir, Sahabetül Kiram dahi yemiştir, Peygamber'in eshabı.' dedi. Kahvesi de nefistir diyerek, ne yapacaklar ve biz orada 58 gün daha direndik.

Bu arada Fahrettin Paşa'nın bazı eserleri yolu uçurmalarına rağmen vagona yüklettiğine değinen Ortaylı, 2 bin kadar askerin büyük bir cesaret ve ustalıkla bunları İstanbul'a ulaştırdığını belirtti.

Prof. Dr. Ortaylı, konuşmasına şöyle devam etti:

İstanbul'da İngilizler var, aman mütareke ahkamına mugayir olarak getirdiniz diye bir şey yaparlar diye oradan Niğde'ye götürülerek burada saklandı. Askerlerimizi de maalesef, edepsiz herifler enterne edip, Mısır'a esir diye götürdüler. Çoğuna ne olduğunu Allah biliyor. Bir kısmı döndü, Fahrettin Paşa da. Şimdi bu paşa ittihatçı, yok bilmem ne Araplara karşı niye savunmuş diye yazan gerizekalılar var. Adam Peygamberin kabrini savunuyor, namusunuzu kurtarıyor, ne istiyorsunuz daha? Bunun neresi Müslümanlık, bazı şeyleri hakikaten hesaba katmamız gerekiyor. Bunlar hoş şeyler değil, çok ilginç. Kudüs, daha evvel ki Kut'ül Amare cengi ve bilhassa mütarekenin yapılmasına rağmen daha hala Medine'de savunma yapmamız çok önemli olaylardır.

Etkinlikte "Yeni Ufuklar Türk Kültürüne Hizmet Ödülleri" İlber Ortaylı, Mehmet İnbaş, Yavuz Selim Demirbağ, Veli Altınkaya, Faruk Yaman ve İlhan Çıtak'a ödülleri takdim edildi.