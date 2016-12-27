Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, imam hatip okullarının özünde milletin bilfiil ve bizzat eğitime müdahalesi olduğunu belirterek, "İmam hatip okulları bir halk hareketidir, halkın eğitime kendi adına sahip çıkma gayretidir." dedi

Avcı, Cemal Reşit Rey Konser Salonunda İmam Hatipliler Derneği (ÖNDER) tarafından imam hatip okullarının ilk kurucu müdür ve fikir babası Celalettin Ökten'i yeni nesillere tanıtmak ve hatırasını canlı tutmak amacıyla verilen Cemalettin Ökten Ödülleri'nin takdimi törenine katıldı.

Törende konuşan Avcı, imam hatip okullarının çok ciddi bir toplumsal ihtiyacın gereği olarak ortaya çıktığını söyledi.

Geçmiş dönemlerde birçok engellemelere rağmen, Celallettin Ökten gibi aydın şahsiyetlerin dirayet ve gayretleri ile imam hatip okullarının varlığını koruduğunu belirten Avcı "İmam hatip okulları, Türkiye'nin ihtiyacı olan münevver bir neslin yetişmesinde önemli rol oynadı’ diye konuştu. Önder Genel Başkanı Halit Bekiroğlu da Celalettin Ökten adına ilk kez bu ödül törenini düzenlediklerini hatırlatarak, "Amacımız böyle değerli bir insanı ve onun şahsında değerlerimizi, gençlerimizin daha iyi tanıması ve anlamasıdır" dedi.