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İmam Hatip Okulları bir halk hareketidir

İmam Hatip’lerin kurucularından Celalettin Ökten Ödülleri törenle sahiplerini buldu. Törende konuşan Bakan Nabi Avcı, ‘İmam Hatip Okulları bir halk hareketidir’ dedi.

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Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, imam hatip okullarının özünde milletin bilfiil ve bizzat eğitime müdahalesi olduğunu belirterek, "İmam hatip okulları bir halk hareketidir, halkın eğitime kendi adına sahip çıkma gayretidir." dedi

Avcı, Cemal Reşit Rey Konser Salonunda İmam Hatipliler Derneği (ÖNDER) tarafından imam hatip okullarının ilk kurucu müdür ve fikir babası Celalettin Ökten'i yeni nesillere tanıtmak ve hatırasını canlı tutmak amacıyla verilen Cemalettin Ökten Ödülleri'nin takdimi törenine katıldı.      

Törende konuşan Avcı, imam hatip okullarının çok ciddi bir toplumsal ihtiyacın gereği olarak ortaya çıktığını söyledi.      

Geçmiş dönemlerde birçok engellemelere rağmen, Celallettin Ökten gibi aydın şahsiyetlerin dirayet ve gayretleri ile imam hatip okullarının varlığını koruduğunu belirten Avcı "İmam hatip okulları, Türkiye'nin ihtiyacı olan  münevver bir neslin yetişmesinde önemli rol oynadı’ diye konuştu. Önder Genel Başkanı Halit Bekiroğlu da Celalettin Ökten adına ilk kez bu ödül törenini düzenlediklerini hatırlatarak, "Amacımız böyle değerli bir insanı ve onun şahsında değerlerimizi, gençlerimizin daha iyi tanıması ve anlamasıdır" dedi. 

Yılın öne çıkanlarına ödül    

Bu yıl ilk kez verilen Celalettin Ökten Ödülleri’nden bazıları: “Yılın Bilim İnsanı” ödülüne Prof. Dr. Teoman Duralı layık görüldü. “Yılın Edebiyatçısı” ödülü İbrahim Tenekeci’ye verildi. “Yılın GençlikDergisi” ödülüne ise Anadolu Gençlik Dergisi layık görüldü. Diriliş Ertuğrul Yılın Dizisi ödülünü alırken, Ufuk Bayraktar Yılın Oyuncusu Ödülü’ne layık görüldü. Bayraktar, ödülü başta 15 Temmuz olmak üzere şehitlere ve halen görevde olan polis ve askerlere ithaf ettiğini belirtti. Yılın sporcusu ise Kenan Sofuoğlu oldu.

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