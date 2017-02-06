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İmamdı, hafızdı Türk müziğinin Kaynak’ıydı

Türk sanat müziğinin önemli bestecilerinden Sadettin Kaynak için vefatının 56. yılında saygı gecesi düzenlendi.

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Esenler Belediyesince Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlenen etkinlik, Kaynak'ın hayatından kesitlerin yer aldığı tanıtım filminin gösterimiyle başladı. Gecede sahne alan Türk sanat müziği sanatçısı Mustafa Sağyaşar, çoğunluğu Sadettin Kaynak bestelerinden oluşan eserler seslendirdi. Sağyaşar, sahnede yaptığı konuşmada, Kaynak'ın, son yüzyılın en büyük bestecilerinden olduğunu aktardı. Çeşitli camilerde imam ve hatiplik de yapan ve 3 Şubat 1961'de vefat eden Kaynak'ın, Türk sanat müziği için çok önemli eserler ürettiğini belirten Sağyaşar, "Sadettin Kaynak'la tanışma fırsatım olmadı ama çok değerli bir insandı, kuvvetli bir hafızdı

Onun yıllar önce yaptığı film şarkıları,o  zamandan beri gönül şarkıları olarak hafızalardaki yerini koruyor. Nur içinde yatsın." diye konuştu. Sağyaşar, "Enginde Yavaş Yavaş", "Muhabbet Bağına Girdim Bu Gece",  "Leyla Bir Özgecandır", "İncecikten Bir Kar Yağar" ve "Çile Bülbülüm Çile" gibi Sadettin Kaynak'ın bilinen şarkılarını söyledi.   

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