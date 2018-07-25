İnalcık gideli yıl oldu

100 senelik ömrüne 25’den fazla kitap, 300’ü aşkın makale sığdıran ünlü bilim insanı İnalcık, 7 Eylül 1916’da İstanbul’da dünyaya geldi. Üniversite çağına geldiğinde araştırma sahasını doktora tezinden itibaren Osmanlı Cihan Devleti›nin sosyal ve ekonomik meselelerine yoğunlaştıran İnalcık, İstanbul’da Osmanlı arşivlerinde ve Bursa Şer›iyye Sicilleri üzerinde araştırmalar yaparak, 1947’de Türk Tarih Kurumu (TTK) üyeliğine seçildi.

Dünyanın pek çok üniversitesinde dersler veren ve uluslar arası etkinliklerde bildiriler sunan İnalcık, 2000’de İstanbul’un sosyal ve ekonomik tarihi için büyük öneme sahip olan “Halil İnalcık Araştırma Projesi”ni hayata geçirdi. Çok sayıda uluslar arası ödülün de sahibi olan Halil İnalcık, 25 Temmuz 2016’da çoklu organ yetmezliği nedeniyle Ankara’da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Cenazesi Bakanlar Kurulu kararıyla Fatih Camii Haziresi’ne defnedildi.