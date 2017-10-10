İngiliz acente temsilcileri Muğla'dan memnun ayrıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürlüğünün organizasyonu ve YDA Dalaman Havalimanı iş birliğiyle Muğla'ya gelen İngiliz acente temsilcileri, Marmaris, Akyaka ve Dalyan'ı gezdi.

Ülkelerine dönmek için YDA Dalaman Havalimanı'na geçen acente temsilcilerinden Hillary Rose Clark, gazetecilere yaptığı açıklamada, Marmaris, Selimiye, Orhaniye, Akyaka ve Dalyan'ın tarihi ve doğal güzelliklerine hayran kaldıklarını söyledi.

Bölgeyi tanıtma amaçlı organize edilen programda güzel yerler gezdiklerini belirten Clark, bölgede yaşayan insanların sıcak kanlı, yemeklerin ise lezzetli olduğunu anlattı.

Gördüğü güzellikleri İngiltere'de anlatacağını ifade eden Clark, "Güvenlik konusunda en ufak bir huzursuzluk yaşamadım. Burada kendimi çok güvende hissettim ve en yakın zamanda tekrar geleceğim. Marmaris çok canlı ve enerjik. Marmaris'te çok güzel marinalar ve alışveriş merkezleri, mağazalar var." dedi.

"İngiltere'de bölgeyi müşterilerimize anlatacağız"

Newcastle'den gelen Paul Christopher Ayre ise Muğla'nın doğal ve tarihi güzellikleri bakımından çok zengin bir yer olduğunu vurguladı.

Acente olarak Türkiye'ye çok fazla tatil satmadıklarını, gezinin ardından bölgeyi her yönüyle tanıma fırsatı bulduğunu dile getiren Ayre, "Dalyan Nehri ve Marmaris çevresi çok güzel. Dağlar muhteşem bir ambiyans yaratıyor. Bölge insanı çok iyi. İngiltere'ye döner dönmez bölgeyi müşterilerimize anlatmaya başlayacağım." diye konuştu.

YDA Dalaman Havalimanı Genel Müdürü Hamdi Güvenç ise Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürlüğünün Birleşik Krallık'ta yaptığı saha çalışmaları kapsamında, acentelerin sattığı ürünü tanıması için düzenlenen bilgilendirme turlarının ilkini, İskoçya, Glasgow, Aberdeen, Motherwell, Hamilton, Coatbridge ve Stirling'den gelen 14 acente yetkilisiyle gerçekleştirdiklerini söyledi.

İngiliz misafirin bölgenin doğal güzelliklerini beğendiğini ifade eden Güvenç, "Amacımız bölgemizin sahip olduğu doğal ve tarihi güzellikleri tüm dünyaya tanıtmak." dedi.