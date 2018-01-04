İrepoğlu’ndan Lale kitabı

Göz kamaştıran renkleriyle dünyanın pek çok köşesine damgasını vuran, şenliklerle kutlanan lalenin verdiği esinler, büründüğü simgeler, el verdiği şiirler, renklendirdiği resimler, bezediği mekanlar kitabın başlıca konularını oluşturuyor. Türk süsleme sanatlarının önemli figürleri arasında yer alan Lale’nin tüm yönleriyle anlatıldığı kitaba padişah kıyafetleri, çini desenleri, objeler, yazma eserlerle dolu görsel malzemeler, de eşlik ediyor.