İrepoğlu’ndan Lale kitabı
Sanat tarihçisi Gül İrepoğlu imzalı ‘Doğada, Tarihte ve Sanatta Lale’ adlı kitap Yapı Kredi Yayınları’ndan çıktı.
- STAR / SANAT
Göz kamaştıran renkleriyle dünyanın pek çok köşesine damgasını vuran, şenliklerle kutlanan lalenin verdiği esinler, büründüğü simgeler, el verdiği şiirler, renklendirdiği resimler, bezediği mekanlar kitabın başlıca konularını oluşturuyor. Türk süsleme sanatlarının önemli figürleri arasında yer alan Lale’nin tüm yönleriyle anlatıldığı kitaba padişah kıyafetleri, çini desenleri, objeler, yazma eserlerle dolu görsel malzemeler, de eşlik ediyor.
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