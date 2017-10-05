İş sanat iddialı geliyor

Mayıs 2018’e kadar sürecek 18. sezonda sanatseverleri, klasik müzikten caza, dünya müziğinden dans gösterilerine, yerli projelerden şiir dinletilerine ve çocuk etkinliklerine uzanan bir program bekliyor. Sezon tanıtım toplantısında konuşan İş Sanat’ın Sanat Yönetmeni Filiz Ova,“Sanatseverlerin ve izleyicilerimizin ilgisi ile yine çok keyifli bir sezon olacağına inanıyoruz” dedi. 18. sezon, 3 Kasım’da, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası konseri ile açılacak. Biletlerin 12 Ekim’den itibaren satışa çıkacağı etkinlikler arasında Pinchas Zukerman, Lars Vogt, Gabriela Montero, İsveçli besteci ve şarkıcı Lisa Ekdahl, Nina Zilli gibi çok sayıda sanatçının konseri yer alıyor.

BUİKA BİR KEZ DAHA İSTANBUL’DA

Ayrıca, ülkemizde hatırı sayılır bir hayran kitlesi olan ve sık sık Türkiye’de konserlere gelen Grammy ödüllü İspanyol şarkıcı Buika, “Para mi” albümünün dünya turnesi kapsamında 19 Aralık Salı akşamı bir kez daha İş Sanat sahnesinde olacak. Bu yıl İş Sanat’ta sanatseverleri bekleyen özel işler arasında piyanist besteci Tuluğ Tırpan’ın müzik yönetmenliğini üstlendiği Mevlana Senfonik Şiir bestesi de seslendirilecek. Konser programına www.issanat.com.tr adresinden ulaşılabilir.