'Işıklar ve Gölgeler' fotoğraf sergisi açıldı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Şimdi Antalya'ya 20 milyon turist gelir mi? Gelir. 2002 yılında Antalya'ya gelen turist sayısı 3 milyondu. 3 milyondan 14 milyona çıktıysak, 14 milyon olan rakam 20 milyona da çıkar. Antalya'da 20 milyona çıkarsak Türkiye'de 60 milyona çıkarız" dedi.

Anadolu Ajansı (AA) foto muhabiri Ali İhsan Öztürk'ün objektifinden Antalya'yı farklı yönleriyle yansıtan "Işıklar ve Gölgeler" isimli fotoğraf sergisi, Antalya Cumhuriyet Meydanı'nda açıldı. AA ile Antalya Valiliği arasında yapılan protokol çerçevesinde "Işıklar ve Gölgeler" temasıyla hazırlanan fotoğraf sergisinde kentin tabiatını, tarihi dokusunu ve kültürünü anlatan 75 fotoğraf yer alıyor.

Serginin açılış törenine katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, burada yaptığı konuşmada, turizm sezonunun bu hafta resmen başladığını, başarılı ve bereketli bir turizm sezonu geçmesini arzu ettiğini bildirdi.

Anadolu Ajansı foto muhabiri Ali İhsan Öztürk'ü tebrik eden Çavuşoğlu, "Kendisine tüm Antalyalılar adına şükranlarımı sunuyorum. Kolay değil, tam bir yıllık bir çalışma. Eserler ortada, az önce görme imkanım oldu. Antalya'nın doğal, tarihi ve kültürel mirasını bu sergide görmek mümkün. Şehrimize gelen tüm turistlerin bu alana davet edilerek, sergiyi görmesini sağlayalım mümkün olduğunca" diye konuştu.

Antalya'da turizm sezonunun 7-8 ay değil, 12 ay olması gerektiğini kaydeden Çavuşoğlu, çünkü kentte 12 ay turist çekebilecek cazibe merkezi ve potansiyel bulunduğunu söyledi. Saklıkent Kayak Merkezi'ne ilave olarak Akseki Göktepe ve Alanya Akdağ kayak merkezleri açıldığı zaman kentte 3 yerde kayak yapılabileceğini belirten Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Sadece futbol kampları değil, golf başta olmak üzere tüm spor alanlarında, dünyanın her yerinden sporcuları buraya getirmemiz lazım. Bisiklet de bunlardan bir tanesi. Bunların çalışmasını yapıyoruz. Antalya'nın tanıtımını da çok iyi yapmamız lazım. Gerçekçi olalım, tanıtımı sadece Kültür ve Turizm Bakanlığına bırakmak yetmez. Antalyalılar olarak her şeyden önce bizim Antalyamızı tanıtmamız gerekiyor. İşletme sahiplerinden tutun şehrin yöneticilerine Antalya'nın tanıtımına büyük önem verilmeli."

Turizmde yeni pazarlar

Turizmde yeni pazarların önemine işaret eden Çavuşoğlu, geçen 2 yıl bazı sorunlar yaşandığını ve turizmde alternatif pazarlara bakıldığını hatırlattı. Şu anda Hindistan'ın potansiyelini artırmaya çalıştıklarını kaydeden Çavuşoğlu, Çin'de de Türkiye Yılı ilan edildiğini anımsattı.

Yılda 300 milyondan fazla Çinlinin dünyayı dolaştığını belirten Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Yılda 300 milyondan fazla Çinli dünyayı dolaşıyor. Bunun sadece yüzde 1'i Türkiye'ye gelse 3 milyon eder. Ama biz en az yüzde 5'ini getirebiliriz diye düşünüyorum, hatta yüzde 10'unu." dedi.

Son 2 yıldır Türkiye'ye gelmeyen misafirlerin her zamankinden daha fazla bir heyecan ve özlemle gelmek istediklerini anlatan Çavuşoğlu, çünkü Türkiye'deki hizmet, otel kalitesi ve misafirperverliğin hiçbir yerde bulunmadığını bildirdi.

Çavuşoğlu, "Fakat turist sayısının artmasının bizim ayağımızı yerinden kesmemesi gerekiyor. Bunu neden söylüyorum? Hemen turist beğenmeme, iyi turist, kötü turist, parası az olan, çok olan turist olabilir. Parası sınırlı olan da Türkiye'ye gelmek isteyebilir. Onun da Türkiye'den hoş sedalarla ayrılması daha fazla turistin gelmesine sebep olur." diye konuştu.

Bu yıl turist sayısında 2014 rakamlarının geçilebileceğini belirten Çavuşoğlu, daha önce otelcilere "fiyatları düşürmeyin" ve "tur şirketlerinin esiri olmayın" uyarısında bulunduklarını, fakat kriz ortamında otelcilerin suistimal edilebildiğini kaydetti. Otelcilerin geçen sene ve ondan önceki sene fiyatları çok düşürdüklerine pişman olduklarını ifade eden Çavuşoğlu, "Evet kazıklamayalım, esnaf olarak da kazıklamayalım. Ama Antalya'nın markasını, değerini de düşürmeyelim. Emeğimizin karşılığını hak ettiğimiz şekilde alalım. Ne fazlası, ne azı." dedi.

Antalya için 20 milyon turist hedefi

Türkiye'ye gelen turist sayısının 38 milyondan 32 milyona kadar düştüğünü, bu yıl 40 milyona ulaşılmasının beklendiğini dile getiren Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

"2002 yılında Türkiye'ye gelen toplam turist sayısı 13,5 milyondu. Bu sene sadece Antalya'ya 14 milyon turist gelecek. Şimdi Antalya'ya 20 milyon turist gelir mi? Gelir. 2002 yılında Antalya'ya gelen turist sayısı 3 milyondu. 3 milyondan 14 milyona çıktıysak, 14 milyon olan rakam 20 milyona da çıkar. Antalya'da 20 milyona çıkarsak Türkiye'de 60 milyona çıkarız. Çünkü Türkiye'ye gelen yaklaşık 3 turistten biri Antalyamıza geliyor. Biz hükümet olarak, devlet olarak her zaman olduğu gibi bundan sonra da turizmcilerin, turizm sektörünün ve ülkemize gelen tüm misafirlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Elbirliği ile inşallah ülkemizi hak ettiği yere ulaştıracağız. Ben tekrar Ali İhsan Öztürk ağabeyimi bu başarılı çalışmasından dolayı tebrik ediyorum."

Sergiye, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Çetin, AA foto muhabiri Öztürk ve vatandaşlar katıldı.

Vali Karaoğlu, Turizm Haftası'nı, AA ile yapılan protokolle dört mevsim Antalya'yı anlatan AA'nın ödüllü foto muhabiri Ali İhsan Öztürk'ün fotoğraf sergisiyle başlattıklarını söyledi.

Antalya'yı anlatan çok sayıda fotoğraf sergisi açıldığını, çok sayıda fotoğraf sanatçısının Antalya'nın çeşitli güzelliklerini anlatan sergiler açtığını belirten Karaloğlu, kentin tüm değerlerini içine alan, her sezonu anlatacak bütüncül bir fotoğraf arşivi ile fotoğraf sergisi oluşturmayı arzuladıklarını kaydetti.

Bu kapsamda AA'nın foto muhabiri Öztürk'ün çektiği fotoğrafları hem Antalyalılarla hem de Antalya'ya gelecek yerli ve yabancı turistlerle paylaşmak istediklerini ifade eden Karaloğlu, bunun için Cumhuriyet Meydanı'nı kentin bütün değerlerini anlatan fotoğraflarla süslemeye çalıştıklarını dile getirdi.

Turizmin daha iyi geliştirilmesi için sektörle birlikte çalışmalar yaptıklarını anlatan Karaloğlu, "Antalya sadece sahiller demek değil. Antalya'nın, Likya'dan Roma'ya, Bizans'tan Selçuklu'ya Osmanlı'ya bu şehrin kültürünü medeniyetini oluşturan çok sayıda tarihi ve kültürel eserleri var. Çok önemli doğal güzellikleri, şelaleleri, mağaraları, vadileri, yaylaları, en önemlisi Toroslarda hala muhafaza etmeye çalıştığımız çok kadim bir Yörük kültürüyle Anadolu'nun bir parçası olan bu şehir bir sezonluk olamaz." dedi.