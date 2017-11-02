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İskender Paydaş orkestrasıyla ünlüleri ağırlayacak

Pop rock yorumuyla dikkati çeken Zamansız Şarkılar Senfonik Orkestra, 9 Aralık Cumartesi akşamı Volkswagen Arena’da müzikseverlerle buluşacak.

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Efsane şarkılara imza atan İskender Paydaş, zamansız şarkılarının aşina olunan melodilerini bambaşka bir orkestrasyonla seyirciye sunacak.

Zamansız Şarkılar Senfonik Orkestra, geçtiğimiz mart ayında gerçekleştirdiği iki konserden sonra muhteşem bir altyapı ve görsel şovla geri dönüyor.

İskender Paydaş imzalı, müzik tarihinin iz bırakan parçalarını yorumlayacak olan orkestra; Fatih Erkoç, Haluk Levent ve Ceylan Ertem gibi konuk sanatçıları da ağırlayacak.

Zamansız Şarkılar Senfonik Orkestra, müzik tutkunlarıyla 9 Aralık Cumartesi günü Volkswagen Arena’da saat 21:00 buluşacak.

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