Bir ömür sürdürdüğü tasavvuf çalışmalarıyla hem doğu hem de batı ülkelerinde haklı bir üne kavuşan Alman şarkiyatçı Annemarie Schimmel’in referans kitaplarından biri olan ‘İslamın Mistik Boyutları’ Alfa Yayınları tarafından okura sunuldu. Tasavvuf tarihi konusunda son derece önemli sayılan eser, ilk olarak 1982 yılında ‘Tasavvufun Boyutları’ ismiyle Türkçeye çevirilmişti. İngilizce-Türkçe Tasavvuf Sözlüğü’nün yazarı Ergun Kocabıyık tarafından yeniden dilimize kazandırılan eserin Batı’daki ilk yayın tarihi ise 1975’e uzanıyor. Kitap, bu tarihten itibaren tasavvuf ve İslam mistisizmi konusunda İngilizce’deki temel rehber eser oldu.

Geçmişte Harvard Üniversitesi’nde Hint-Müslüman çalışmaları profesörü olan Schimmel, 1952-1959 yılları arasında Türkiye’de yaşamış ve A.Ü. İlahiyat Fakültesinde hocalık da yapmıştı. Türkiye’den tasavvuf çevreleriyle yakın dostluklar da kuran Schimmel’in en önemli özelliği, İslam tarihine ve kültürüne bir orjantalist gözüyle değil, İslamı anlamaya, kavramaya ve ruh dünyasını bu irfan yolculuğunun bereketiyle feyizlendirmeye çalışan bir bilim insanı olmasıydı.

TASAVVUF NEDİR?

1995 yılında Barış Ödülü’ne de layık görülen Schimmel, İslam ilim ve irfanını Batı dünyasına doğru bir biçimde tanıtabilmek için pek çok ilmî kitap ve makale de neşretmişti. Scihemmel’in ‘Tasavvuf nedir?’ sorusuyla başlayan söz konusu kitabı, “Tarikat, İnsan ve insanın kemalatı, Türk ve İran tasavvuf şiiri, Hint-Pakistan’da tasavvuf” bölümleriyle devam ediyor. Kitap, din kültüründen beslenen bir medeniyet havzasının irfan yansımalarını anlamak için önemli bir kaynak…