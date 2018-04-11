İstanbul Caz Festivali 25’inci yılını kutluyor

25. İstanbul Caz Festivali’nin programı dün akşam Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde düzenlenen bir basın toplantısıyla açıklandı. Toplantıya, İKSV Genel Müdürü Görgün Taner, Garanti Bankası Kurumsal Marka Yönetimi ve Pazarlama İletişim Direktörü Elif Güvenen ile İstanbul Caz Festivali Direktörü Pelin Opcin ve İstanbul Caz Festivali Direktör Yardımcısı Harun İzer konuşmacı olarak katıldı.

İKSV Genel Müdürü Görgün Taner, “Bugün dünyanın önde gelen sanatçılarının ziyaret haritasında İstanbul varsa bunda İstanbul Caz Festivali’nin önemli bir katkısı vardır. Festival 25. yılını kutladığı bu yıl da caz ve güncel müziği kentin farklı noktalarına, sokaklarına, parklarına taşıyacak ve İstanbul izleyicisine dünyanın dört bir yanından usta müzisyenlerle buluşma ve müziğin yeni ufuklarını keşfetme imkânı sunacak. İstanbul Caz Festivali’ni 21 yıldır destekleyerek sürekliliğinin sağlanmasına destek olan Garanti Bankası’na teşekkür ediyorum” dedi.

Taner, konuşmasının ardından “İKSV, Seve Seve” adlı yeni tanıtım filmini basın mensupları ile ilk kez paylaştı.

Garanti Bankası Kurumsal Marka Yönetimi ve Pazarlama İletişim Direktörü Elif Güvenen ise, “Bu senenin yeri apayrı. İstanbul Caz Festivali 25. yaşını kutluyor. Dile kolay 25 yıl, çeyrek asır. Bu kadar uzun bir süre, üstelik yükselen bir grafikle başarıyı yakalamak ve devam ettirmek hiç kolay değil. Ne şanslıyız ki biz de Garanti olarak 25 yılın 21’inde bu ekibin bir parçası olabildik, çorbada bizim de tuzumuz olabildi. İKSV’nin büyük bir emekle gerçekleştirdiği İstanbul Caz Festivali’nin sponsorluğunu üstlenmekten büyük mutluluk duyduk ve duymaya devam edeceğiz” ifadesini kullandı.

İstanbul Caz Festivali Direktörü Pelin Opcin ile İstanbul Caz Festivali Direktör Yardımcısı Harun İzer’in festival programına dair detaylı bilgileri aktardığı basın toplantısına Türkiye’den sanatçılar ve caz sahnesinin tanınmış isimleri katıldı.