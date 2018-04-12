İstanbul Caz Festivali Haziran’da

Konserde, Kamil Özler şefliğindeki TRT Hafif Müzik ve Caz Orkestrası’nın solist ve bestecilerle seslendirdiği çeşitli yapıtlara yer vererek. Konser, Türkiye’nin yaşayan en önemli caz sanatçılarını aynı sahnede buluşturacak. Çok sayıda yabancı müzisyeni de ağırlayacak festivalde, Amerikalı caz sanatçısı Melody Gardot 27 Haziran’da, Benjamin Clementine 5 Temmuz’da, Avustralyalı şarkıcı, söz yazarı, besteci, senaryo yazarı, şair ve aktör Nick Cave ve Bad Seeds 10 Temmuz’da konser verecek.

Festivalin “Yaşam Boyu Başarı Ödülü” Nezih Yeşilnil ve Şevket Uğurluer ile Balarısı Ahmet olarak da tanınan ağız armonikası sanatçısı Ahmet Faik Şener’e açılış töreninde takdim edilecek.

Yıldız isimlerden yeni keşiflere 250’yi aşkın yerli ve yabancı sanatçıyı, 50’nin üzerinde konserde, İstanbul’un 27 farklı mekanında sanatseverlerle bir araya getirecek festival kapsamında, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) iş birliğiyle İstanbul’da yaşayan mülteciler de bir konserde ağırlanacak. “Parklarda Caz” konserleri, “Gece Gezmesi” ve “Çocukça Bir Gün”başlıklı etkinliklerin de yapılacağı festival 17 Temmuz’a kadar devam edecek.