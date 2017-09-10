İstanbul çepeçevre sanat

İstanbul, eylülde, güncel ve cağdaş sanatın merkez üssü oldu. Bir yanda çağdaş sanatın önemli temsilcilerinden Ai Weiwei sergisi, diğer yanda yine çağdaş sanatın en iyi örneklerini İstanbul’a taşıyan Contemporary İstanbul ve Uluslararası İstanbul Bienali, kenti dünya sanatının kalbinin attığı bir merkez ve buluşma noktası haline getiriyor. Onlarca farklı ülkeden gelecek sanat eserleri, galeriler ve sanatçılarla dünya sanatının nabzı İstanbul’da atacak. Şimdi her biri uluslar arası çapta bu üç etkinliğin ajandasına yakından bakalım.

Aİ WEİWEİ SABANCI’DA

Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi, Akbank’ın desteğiyle Ai Weiwei’in Türkiye’deki ilk sergisine ev sahipliği yapıyor. 12 Eylül 2017 tarihinde açılacak sergide sanatçının çalışmalarından geniş bir seçkiyle birlikte yeni işleri de sunulacak. Dünya çapında üne sahip Ai Weiwei’in porselen çalışmalarına odaklanan serginin anlatısı, sanatçının hem hayat hikâyesinin, hem de onun el sanatları geleneğine ve sanat tarihine yaklaşımının izlerini taşıyor. Sergi 28 Ocak’a kadar açık kalacak. Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı Dinçer yılın en önemli sanat olaylarından biri olması beklenen sergi için şunları söylüyor: Türk sanatseverlerin Ai Weiwei’e ilgisinin büyük olacağına inanıyoruz. Bu sergi vesilesiyle İstanbul’un ve ülkemizin yurtdışında doğru ve iyi tanıtımını yapmaktan da özellikle gurur duyuyoruz.

CONTEMPORARY İSTANBUL

14-17 Eylül 2017 tarihleri arasında Akbank’ın desteğiyle gerçekleştirilecek olan Contemporary İstanbul’a katılan 42’si yabancı, toplam 73 galeri ile yaklaşık 1.500 sanat eseri sanatseverler ile buluşacak. 12. yılını kutlayan Etkinlik Lütfi Kırdar Rumeli Salonu ve İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlenecek. Türkiye’de çağdaş sanatın en önemli buluşma platformu olan Contemporary Istanbul’un ziyaretçi sayısı da her geçen yıl artıyor. Fuarın ilgi ile takip edilen tartışma ve konuşma serisi CI Dialogues; bu sene 14 Eylül Perşembe ve 15 Eylül Cuma günleri“Hareket” konusunu sanatsal bakış açısıyla ele alacak.

‘KOMŞU’LUK BİENALİ 16 EYLÜL’DE

İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı’nın Koç Holding sponsorluğunda düzenlediği ‘İyi Komşu Kimdir’ temalı Uluslararası İstanbul Bienali 16 Eylül’de başlıyor. Bu yıl 15. kez düzenlenen etkinlikte 32 ülkeden 56 sanatçının işleri sergilenecek. İstanbul Bienali ile Comtemporary İstanbul’un (CI) aynı hafta içinde düzenlenmesi de dünya sanat çevrelerinin gözlerini İstanbul’a çevirmesine vesile olacak. CI Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güreli, ‘Biz fuarın tarihini değiştirip İstanbul Bienali ile aynı dönemde yapmak isterken, sanat dünyasında ciddi bir sinerji yaratarak, uluslararası kamuoyunun dikkatini İstanbul’a çekmek istedik. Bu Türkiye’nin imajına pozitif bir destektir’ diyor.