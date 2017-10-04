İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası 2017-2018 sezonunu açtı

İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası DenizBank, konserlerinin yeni sezon açılışı, dün Aya İrini’nin etkileyici akustiği ve atmosferinde Guy Braunstein yönetiminde ve Amihai Grosz solistliğinde gerçekleşen konserle başladı.

İDSO “2017 -2018 yılı Yeni Sezon Açılış Konseri”ni 2000 yılından itibaren 12 yıl süreyle Berlin Filarmoni Orkestrası’nda görev yapmış; dünyaca ünlü orkestra şefi ve keman sanatçısı Guy Braunstein yönetti. Braunstein konserde hem şef hem solist olarak yer aldı. Braunstein’a 1979 doğumlu “Harika Çocuk” olarak nitelendirilen viyolonselist Amihai Grosz eşlik etti. Braunstein; Francesco Roggieri 1679 yapımı kemanıyla; Amihai Grosz, özel bir koleksiyon tarafından ömür boyu kullanılmak üzere kendisine verilen 1570 yapımı bir Gaspar -da- Salo viyola ile dinleyenleri büyüledi.

Konserin ilk bölümünde İDSO, Mozart'ın, üçüncü bölümünde mehter müziğinden etkilendiği için Türk Marşı olarak da bilinen 5. keman konçertosunu seslendirdi. Ayrıca, William Walton'ın keman konçertosu da yer aldı. İkinci bölümde ise Antonin Dvorak’ın Slav halk ezgilerini güçlü bir biçimde yansıttığı ve Türkiye’de Türk Beşleri ile kurumsallaştırılmaya çalışılan folklorun çoksesli hale getirilmesine anlamlı bir örnek oluşturan 8 Numaralı Senfonisi seslendirildi.