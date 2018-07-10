İstanbul dünyadaki en favori şehrim

Kanada İstanbul Başkonsolosluğu, Kanada’nın kuruluşunun 151. yılını Rahmi Koç Müzesi’nde gerçekleştirdiği 400 kişilik bir davetle kutladı. Çeşitli ülkelerin konsolosları, belediye başkanları, iş adamları, eğitim kurumları yöneticileri ve önemli dernek yöneticilerin katıldığı davette aynı zamanda Kanada ile Türkiye arasındaki diplomatik işbirliğinin 75. yılı onuruna pasta kesildi. Kanada’nın İstanbul Başkonsolosu Ulric Shannon davette yaptığı konuşmada, İstanbul’da görev süresinin dolmasına az bir zaman kala, dünyada en çok sevdiği şehirlerden biri olan İstanbul’dan ayrılacak olmanın hüznünü yaşadığını dile getirdi.

ABD VE AB’YE ELEŞTİRİ

Zaman zaman konuklarına Türkçe hitap eden Shannon, isim vermeden ABD’yi ve göçmen karşıtı Avrupa ülkelerini eleştirerek, ‘Bazı ülkeler dünyanın renklerine kapılarını kapatsalar bile biz Kanada olarak kapımızı herkese açık tutuyoruz. Göçmenler Kanada’nın önemli bir parçası olmaya devam edecek’ dedi.

Türkiye ile ilişkilerin diplomatik işbirliğinin 75. yılına da değinen Shannon, iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da ileriye taşınmasını hedeflediklerini söyledi. Kanada’da halihazırda 55 bin kişilik Türk topluluğu bulunduğunu kaydeden Başkonsolos Shannon, ‘Eğitim için Kanada’yı tercih eden Türk öğrencilerin sayısı geçen sene yüzde 34 oranında artış gösterdi’ dedi. Türkiye’nin Kanada’ya gerçekleştirdiği ihracatta yüzde 10 artış sağlandığına dikkat çeken Shannon ‘Bu uyumlu işbirliğinin her geçen gün daha iyiye gideceğine inanıyoruz” dedi.