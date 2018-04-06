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İstanbul Film Festivali başlıyor

37. İstanbul Film Festivali bugün düzenlenecek açılış töreni ve Andrew Haigh’in yönettiği ‘Lean on Pete’le başlıyor ve 200’e yakın filmi izleyiciyle buluşturuyor.

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İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından Vodafone Red sponsorluğunda düzenlenen İstanbul Film Festivali’nin 37.si bu akşam Lütfi Kırdar Sergi ve Kongre Sarayı’nda gerçekleşecek açılış töreniyle başlıyor. 17 Nisan’a kadar devam edecek festivalde, 18 bölümde 200’e yakın film izleyiciyle buluşacak. Gösterimlerin yanı sıra usta sinemacıların katılacağı, ücretsiz olarak gerçekleştirilecek söyleşiler, festival sohbetleri ve özel etkinlikleriyle festival 12 gün boyunca İstanbulluları sinemayla buluşturacak.

Bu akşam düzenlecek açılış töreninde oyuncu Perihan Savaş, yazar ve senarist Osman Şahin, yönetmen Aram Gülyüz ve yapımcı Arif Keskiner festivalin Sinema Onur Ödülleri’ni alacak. Festivalin en eski sinemalarından Atlas Sineması’nın 22 yıldır müdürlüğünü sürdüren Cevdet Pişkin’e ise Sinema Emek Ödülü verilecek. Açılış töreninin ardından festival, Andrew Haigh’in yönettiği ve Charlie Plummer’a Venedik’te En İyi Genç Oyuncu ödülü getiren ‘Lean on Pete’ filmiyle başlayacak. ‘Lean On Pete’in oyuncularından Travis Fimmel da festivalin konuğu olacak. Vikingler dizisinde Kral Ragner rolüyle tanınan ünlü oyuncu Travis Fimmel, ‘Lean On Pete’i sunmak üzere törene katılacak.

 

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