İstanbul Film Festivali'ne boykot

İsrail sponsor olunca tepki yağdı

İKSV İstanbul Film Festivali’nin sponsorları arasında İsrail Dışiş- leri Bakanlığı’nın da bulunması sanat dünyasının tepkisini çekti. Filistin için İsrail’i boykot girişimi BDS Türkiye’nin festivale katılan yönetmenlere filmlerini festivalden çekmelerine yönelik çağ- rısı karşılık buldu. Önce Annemarie Jacir’in yönetmenliğini yaptığı Düğün Davetiyes filmi festivalden çekildi. Filmin yapımcısı Ossama Bawardi ve Filistinli Yönetmen May Odeh de konuk oldukları Köprüde Buluşmalar’a aİsrail’in sponsorluğu sebebiyle katılmayacaklarını duyurdu. Odeh, “Böyle bir festivalin sporsorluk için savaş suçları işleyen bir ülkeyle işbirliği yaptığına inanamıyorum” dedi. “Dü- ğün Davetiyesi”nin başrol oyuncusu Mohammad Bakri ise “İsrail’in İstanbul Film Festivali’yle resmi işbirliği nedeniyle ziyareti iptal ediyorum. Gelmem çok ayıp olurdu. Ancak Festival’in İsrail sponsorluğunu reddetmesi halinde gelebilirim” ifadesini kullandı.