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İstanbul Gençlik Festivali başladı

Avrasya Gösteri Merkezi’nde, bu yıl üçüncü kez düzenlenen 'İstanbul Gençlik Festivali' başladı.

  • İHA
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Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen festivalde konser, eğlence, kültür-sanat, bilim teknoloji, söyleşi, spor, sosyal sorumluluk, turnuva, e-oyunlar başta olmak üzere çok sayıda etkinlik gerçekleşiyor. Etkinlik alanında bazı gençler kaykay ve paten yaparken, bazı gençler de basketbol oynayarak vakit geçiriyor. Bu yıl bir milyondan fazla genci ağırlaması beklenen İstanbul Gençlik Festivali, 6 Mayıs’a kadar devam edecek.

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