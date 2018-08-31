İstanbul Modern’de sinema keyfi

İstanbul Modern Sinema’nın yeni sezon için hazırladığı 6 yeni program, 20 Eylül’de sinemaseverlerle buluşacak. Yeni sezonun açılışı “Anthony Cragg: İnsan Doğası” sergisinden esinlenerek yapılan “Yakın Temas” programıyla 20 Eylül’de başlayacak ve 30 Eylül’e kadar devam edecek.

Önemli heykel sanatçıları arasında yer alan Cragg’in İstanbul Modern’deki sergisine paralel hazırlanan programda, sinemanın insan veya insan olmayan bedeni öne çıkardığı, sesi, rengi veya kamerasıyla bedenselleştirdiği filmlerden bir seçki yer alıyor. Arjantin Başkonsolosluğu işbirliğiyle gerçekleştirilecek “Lucretia Martel Retrospektifi”nde Arjantinli yönetmen Martel’in tüm uzun metrajlı yapımları ile 3 kısa filmi 18-21 Ekim tarihleri arasında izlenebilecek. İstanbul Modern Sinema’da ikinci kez sinemaseverlerle buluşacak olan “Polonya’dan Şimdi” adlı programda Polonya sinemasının son dönem örneklerine yer verilecek. “Almanya’dan Yepyeni Filmler” programında ise son yılın öne çıkan yapımlarına yer verilecek. 1-11 Kasım tarihleri arasındaki program kapsamında, Alman sineması üzerine gerçekleştirilecek söyleşiye, sinema yazarı ve yönetmen Rüdiger Suchsland’ın konuk olacak.

Türkiye sinemasından yeni filmlerin izleyiciyle buluştuğu “Biz de Varız !” programı da 15 Kasım - 2 Aralık tarihleri arasında bu yıl 7. kez düzenlenecek. 20-23 Aralık tarihleri arasında ise Türkiye ve dünyada son yılların öne çıkan kısa filmleri izlenime sunulacak.