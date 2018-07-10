İstanbul Opera Festivali'nin kapanışı Romeo ve Jüliet'ten

İzmir Devlet Opera ve Balesi’nin iki sezon boyunca sahnelediği “Romeo ve Juliet”, İstanbul Opera Festivali kapsamında 10 Temmuz 2018 Salı günü saat 20.00’de, Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda İstanbullu sanatseverlerle buluşuyor.

W. Shakespeare’in aynı adlı eserinin hikayesinden esinlenilerek sahneye uyarlanan “Romeo ve Juliet’ balesini Armağan Davran ve Volkan Ersoy sahneye koydu. Çaykovski’nin müzikleri, muhteşem dekor ve kostümleri ile “Romeo ve Jüliet” beyaz balenin büyüsünü sergileyecek.

Müzik düzenlemelerini Tolga Taviş’in yaptığı eserin dekor tasarımı Çağda Çitkaya, kostüm tasarımı Gülay Korkut, ışık tasarımı Fuat Gök’e ait.

Başlıca rollerde sahneyi Boğaçhan Bozcaada, Burcu Olguner, Sertan Yetkinoğlu, Dolun Doyran, Doruk Demirdirek, Çağın Hazar Özideş, Çisil Soyöz Bozcaada, Sülün Duyulur, Neslihan Tarakçıoğlu, Bülent Özdemir, Göksu Kaçan, Güçlü Kılıç, Altan Kılınç paylaşıyorlar.

