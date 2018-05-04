'Istanbul Photo Awards 2018' sergisi açıldı

Anadolu Ajansı (AA) Görsel Haberler Yayın Yönetmeni Ahmet Sel, "Fotoğraf çok yönlü bir etkileşim aracı olarak hayatımızda her zaman önemli yer tutan bir medyadır." dedi.

Etkinliğe katılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, yarışmanın 4 yılda güzel yerlere geldiğini belirterek, uluslararası etkinliğinin artması ve daha iyi noktalara gelmesi yönündeki temennisini dile getirdi.

İstanbul ismiyle uluslararası bir fotoğraf yarışması düzenlenmesinin önemli olduğunun altını çizen Uysal, İstanbul'un bu yarışmaya, yarışmanın da İstanbul'a değer katacağını kaydetti.

Mevlüt Uysal, emeği geçenlere teşekkür ederek, "Foto muhabirliği zor bir meslek. Ben de öğrencilik yıllarımda amatör olarak bu işle meşgul oldum. O zor işi yaparken o ölümsüzleşen karelerin bir yarışma içinde değerlendirilmesi ve bütün dünyadan karelerin görücüye çıkması İstanbul adına en büyük kazanç." diye konuştu.

"Yarışmanın bilinirliği kısa sürede arttı"

AA Görsel Haberler Yayın Yönetmeni Ahmet Sel de uluslararası bir haber fotoğrafı yarışması olan Istanbul Photo Awards'ın 4 yılda dünyadaki haber fotoğrafı yarışmaları içinde önemli bir yer edindiğini vurguladı.

Yarışmaya katılan foto muhabirlerinin hem sayısının attığını hem de katılanların dünyadaki en iyi foto muhabirleri arasında yer aldığını belirten Sel, şunları aktardı:

"Anadolu Ajansı'nın organize etmiş olduğu bu yarışmanın hem prestiji, hem de tanınırlık ve bilinirliği kısa bir sürede çok iyi bir noktaya geldi. Foto muhabirliği mesleği, basındaki en zor ve en güçlü mesleklerden biri. Taşıdığı anlam ve verdiği mesajlar açısından güçlü, çok zor koşullar altında zaman zaman foto muhabirlerinin hayatlarını tehlikeye atarak gerçekleştirdikleri bir meslek olduğu için zor. Bu insanlar, bu fotoğraflar olmasaydı çoğu zaman birçok şeyi görmeyebilir, dünyadaki gelişmeleri takip edemeyebilirdik. Foto muhabirlerinin hayatımızda, bilgi ve iletişim dünyasında oynadıkları çok önemli bir rol var. Istanbul Photo Awards, bu zor mesleği yapan insanları desteklemek istiyor. Bir foto muhabirinin bu mesleğe girdiği zaman en büyük beklentilerinden biri yaptığı işin kabul görmesi, tanınması, bilinmesi."

"Fotoğraf, evrensel bir dildir"

Ahmet Sel, foto muhabirliğinin medya sektöründeki en zor mesleklerden biri olduğuna işaret ederek, "Uluslararası dile sahip evrensel bir dildir fotoğraf. Bazen altyazı olmadan bile bir fotoğrafın mesajını algılayabilirsiniz. Bazen bir fotoğraf bütün olayların gidişatını etkileyebilir. Geçmişte de bunun örneklerini gördük. Fotoğraf herşeyi değiştirmese bile en azından insanların birçok konuda bilinçlenmesine imkan sağlayan bir iletişim aracıdır." görüşünü dile getirdi.

Ajans haberciliğinde fotoğrafın kilit ve merkezi bir nokta olarak algılanabileceğini kaydeden Sel, "Tabii ki yazılı habercilik, video haber çok önemli. Fotoğraf da bunların içinde çok önemli bir yere sahip. Fotoğraf çok yönlü bir etkileşim aracı olarak hayatımızda her zaman önemli yer tutan bir medyadır." değerlendirmesine bulundu.

"Foto muhabirleri bu insanlar tarafından değerlendirilmek istiyor"

Dünyada çeşitli fotoğraf yarışmaları düzenlendiğini hatırlatan Sel, şöyle devam etti:

"Foto muhabirleri genelde bir yarışmaya katılırken iki şeye çok dikkat eder. Biri bu yarışmanın bugüne kadar geçirdiği aşamalar ve prestiji. İkincisi ise jüri. Istanbul Photo Awards yarışmamızda bir araya getirilen jüri üyeleri, dünyanın fotoğraf ve habercilik alanında en önemli noktalarında bulunan, haber fotoğrafçılığına yön veren insanlardan oluşuyor. Böyle prestijli isimlerin dahil olduğu bir jüri doğal olarak, foto muhabirlerinin de ilgisini çekiyor. Foto muhabirleri bu insanlar tarafından değerlendirilmek istiyor."

Sel, birinci olan fotoğrafın Rohingya Müslümanlarının Bangladeş'e geldikleri süreçte yaşadıkları dramla ilgili olduğunu vurgulayarak, hayatını kaybeden bir çocuğa ait bu fotoğrafın, hem duygulara hitap ettiğini hem de duyguların ötesinde bir olayın oluşumuyla ilgili bilgi verdiğini ifade etti.

Fotoğrafta ölü bir çocuğun söz konusu olduğunu, aynı zamanda ölümün yaşamdan da bir takım izler taşıdığını aktaran Sel, "Çocuğun hayatını bitirdiği anda gözleri üzerine hayatın simgesi olan ağaç yapraklarının kapatılmış olması bu fotoğrafa değişik bir boyut katmış. Bence bütün fotoğrafın da özelliği bu, ölü bir çocuk fotoğrafı aynı zamanda içinde hayatı da barındırıyor. Bence bu fotoğrafın yarışmada birinciliğe layık görülmesinin en büyük etkeni işte bu derinliğe sahip olmasından kaynaklanıyor." ifadelerini kullandı.