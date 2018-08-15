İstanbul'da 7. Uluslararası Klarnet Festivali düzenlenecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi himayesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle Halkbank ana sponsorluğunda yapılacak etkinliğin sanat yönetmenliğini üstlenen klarnet virtüözü Serkan Çağrı, çok sayıda etkinliğe ev sahipliği yapacak festivalin, yurt içi ve dışından önemli sanatçıları ağırlayacağını söyledi.

Serkan Çağrı, yurt dışından gelen sanatçıların dünya çapında tanınan özel müzisyenlerden olduğunu kaydederek, şöyle devam etti:

"15 Eylül'de Goran Bregoviç, 16 Eylül'de Buika, 17 Eylül'de Despina Vandi konserleri, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde yapılacak. Cem Karaca Ustaya Saygı Konseri, Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda gerçekleşecek. İsmail Lumanovski, Dzambo Agusev Orkestra ve Suzan Kardeş'in konseri, 13 Eylül'de CRR'de olacak. Konser salonu dışındaki etkinlikler ise meydanlarda, tramvaylarda, şehrin en görünür noktalarında gerçekleşecek. Mesela Maçka Parkı'nda Grup 27 ve genç arkadaşlarımız sahne alacak. Kadıköy ve Beşiktaş iskelesinde, yine genç müzisyen kardeşlerimiz yer alacak."

İstanbul'un 10 gün boyunca nefes alacağını dile getiren Çağrı, "14 Eylül'de de klarnet sevenleri ve klarnetçileri bekleyen çok özel bir etkinlik olan 'klarnet yarışması' var. Ülke çapında ve yurt dışından gelen klarnetçilerin nefes nefese mücadele ettiği ödüllü bir yarışma olacak. O gün yine Türk müziğine özel bir klarnet dinletisi de olacak. Caddebostan'da nefes terapi etkinliği olacak. Sporun yanı sıra genç müzisyenlerin konserleri olacak" diye konuştu.

"Olumsuzlukları yeni umutlarla yenmeye çalışıyoruz"

Çağrı, her yıl festivali geliştirip yeni etkinlikler eklediklerinin altını çizerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dileğimiz, müzik aracılığıyla, birçok insan arasında iletişim kurmak. Aynı dilde buluşmak mümkün olmuyor ama müziğin dilinde buluşmak çok kolay ve rahat oluyor. Bunu yaparken tek başımıza yapmıyoruz. Bunu, birçok dostumuzun el atmasıyla, destek vermesiyle gerçekleştiriyoruz.

Festival yapmak çok kolay bir iş değil. Özellikle de 10 gün boyunca süren bir festivali kusursuzca yerine getirmek zor. Bizim amacımız, yaşadığımız şehre, ülkeye diğer ülkelerde yaşayan dostlarımızı davet etmek, onların güzel müzikleriyle kendi müziğimizi buluşturmak. Dünyanın kurtuluşu, bence sanatla olacak ama sanat maalesef istediğimiz, aradığımız noktaya hala varamadı.

Çok zengin olmasına rağmen sanatın dilini çok az kullanabilen ülkelerden biriyiz. Sanatın dilini çok etkin bir şekilde kullanabiliyor olsak aslında sözlerden çok daha etkili kendimizi anlatabilen bir ülke olarak uluslararası arenada yerimizi alacağız."

Umutlu olduklarını ve çok çalışıp çok emek verdiklerini aktaran Çağrı, "Yaşadığımız bu cennet ülkenin her türlü dokusunu ve güzelliğini, nefesimiz ve sesimizle anlatmaya çalışıyoruz. Bazen yaşadığımız olumsuzluklar, elbette sanatçı olduğumuz için bir kat daha duygularımızı incitiyor olsa da olumsuzlukları yeni umutlarla yenmeye çalışıyoruz" dedi.

Cem Karaca Ustaya Saygı Konseri 12 Eylül'de

Rock müzik sanatçısı ve besteci Cem Karaca anısına düzenlenecek "Ustaya Saygı" konseri için Çağrı'ya teşekkür eden Karaca'nın eşi İlkim Karaca, şöyle konuştu:

"Cem Karaca büyük bir ozan. Kendisinin deyimiyle Türkiyeli rock ozanı. Çok değerli sanatçı arkadaşlarla onun şarkılarının seslendirilmesi tarihe tanıklık etmek. Elbette insanlar doğar, büyür ve gider ama sanatçılar sanatçı doğar ve hiçbir zaman gitmez. Buna inanıyorum. Bizler olmasak da bu kayıtlar olmasa da yine Cem Karaca şarkıları başka sanatçılar tarafından alınacak. Birçok kişi şarkılarını söyleyecek. İyi ki varsınız. İyi ki Cem Karaca'yı hatırladınız."