İstanbul’dan Denize açılan sergi

İstanbul Limanı olarak bilinen Salıpazarı liman sahasında, 12 yıldır faaliyetlerini sürdüren İstanbul Modern’in, Antrepo 4 binasını modern bir sanat müzesine kavuşturmadan önceki son sergisi “Liman’’ adını taşıyor.

Farklı dönem ve disiplinlerden 34 sanatçı ve kolektifin resim, heykel, model, gravür, çizim, fotoğraf, video ve yerleştirmelerinden bir seçki sunan sergi, 4 Haziran’a kadar görülebilecek. Liman kavramının sembolik ve metaforik açılımlarına yer veren sergi, coğrafi bir konum olmanın ötesinde, toplumsal ve ekonomik bir etkileşim alanı olarak liman bölgelerinin görsel sanatlardaki yansımalarını araştırıyor.

Adını 1941’den alan sergi

Türkiye’nin sanat tarihinde bir Liman sergisi daha var. Şimdiki sergi, 1941 yılında açılan o sergiden ödünç alıyor ismini. Toplumsal gerçekçi anlayışla bir araya gelen bir grup akademili sanatçı da, 1941 yılında aynı adla sergi açmıştı. Halkın arasına karışarak sanat üretmeyi seçen ve sonradan “Liman Ressamları” ya da “Yeniler” olarak anılan grubun, çevresi, çalışanları ve toplumsal meseleleriyle “liman” konusuna eğildikleri sergi sanat tarihine “Liman sergisi” olarak geçmişti.

İstanbul Modern’de önceki gün açılan ve aralarında Nevin Aladağ, Meriç Algün Ringborg, Hüseyin B. Alptekin, Avni Arbaş, Volkan Aslan, Turgut Atalay, Ara Güler, Nedim Günsür, Nuri İyem, Fausto Zonaro gibi sanatçıların eserlerinin yer aldığı sergide, Türkiye’de denizcilik kültürü ile ilgili bir de çizelge bulunuyor. Yenikapı Limanı’na dair arkeolojik çalışmalardan günümüze İstanbul kentinin tarihini limanlar üzerinden özetleyen zaman çizelgesi, kentin deniz ve limanla olan ilişkisine dair belli başlı dönüşüm ve kırılmalara metin, fotoğraf, belge ve haritalarla işaret ediyor.