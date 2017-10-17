İstanbul’dan dünyaya “değişim ilhamı”

TRT World Forum’un konuşmacıları arasında; Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, referandum kriziyle çalkalanan İspanya’nın eski Başbakanı Jose Luis Rodriguez Zapatero, Malcolm X’in kızı aktivist Ilyasah Shabazz, Güney Afrika Kalkınma Bakanı Bathabile Olive Dlamini, TRT Genel Müdürü İbrahim Eren ve RUSI Genel Direktörü Karin von Hippel gibi önemli isimler yer alıyor.

TRT Genel Müdürü İbrahim Eren, 18-19 Ekim'de düzenlenecek TRT WORLD FORUM'a ilişkin, "Forum, siyaset ve medyanın Davos'u olacak. Bu Forum Türkiye’nin dünya sorunlarına çözüm fikirleri üretme misyonuna katkıda bulunacak ve vereceği mesajlar dünya kamuoyu tarafından takip edilecek." dedi.

TRT World Forum, alanında uzman akademisyen, siyasetçi, gazeteci, sivil toplum ve düşünce kuruluşlarından olmak üzere yurt içinden ve yurt dışından yaklaşık 400 profesyoneli İstanbul’da bir araya getiriyor.

Forum tartışmaların merkezinde güncel siyasi meseleler ve medyanın sorumluğu yer alıyor. Ayrıca yabancı düşmanlığı ve İslamofobi, insani yardım, uluslararası sistemin yaşadığı kriz ve buna yönelik çözüm önerileri Forum’da masaya yatırılacak.

Bu yıl ilk kez düzenlenecek ve geleneksel hale getirilecek olan TRT World Forum’un katılımcıları arasında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tunus Nahda Hareketi Lideri Raşid Gannuşi, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, RUSI Genel Direktörü Karin von Hippel, Malcolm X’in kızı Ilyasah Shabazz ile İspanya eski Başbakanı Jose Luis Rodriguez Zapatero ve TRT Genel Müdürü İbrahim Eren’de bulunuyor.

İngiltere İnanç ve Toplumlardan Sorumlu eski Bakan ve İngiltere’nin ilk Müslüman kadın bakanı Barones Sayeeda Warsi’de dikkat çeken konuşmacılar arasında.

TRT Genel Müdürü İbrahim Eren, 18-19 Ekim'de düzenlenecek TRT WORLD FORUM'a ilişkin, "Forum’u dünyada siyasal meselelerde çözüm ve insan odaklı bakış açısıyla olayların tartışıldığı, çıkar merkezli olmayan bir organizasyon haline getirmek istiyoruz." dedi.

TRT WORLD'ün Türkiye'nin dünyaya anlatılmasında önemli bir araç olduğunu dile getiren Eren, bu misyon ve çalışmalar kapsamında TRT WORLD FORUM'u düzenleyeceklerini belirterek, kanalın ilk yılını henüz tamamlamak üzere iken gelenekselleşecek çok önemli bir projeyi hayata geçirdiklerini söyledi.

TRT WORLD CITIZEN

TRT World'ün insani krizlerle ilgili farkındalığı arttırmak üzere kurduğu sosyal sorumluluk girişimi “TRT World Citizen” projesi 18 Ekim akşamı gerçekleştirilecek tanıtım gecesi ile anlatılacak.

TRT World Forum’un resmi havayolu sponsorluğunu Türk Hava Yolları, eğitim sponsorluğunu İbn Haldun Üniversitesi, küresel iletişim partnerliğini Anadolu Ajansı ve medya sponsorluğunu Reuters Haber Ajansı’nın üstleniyor.