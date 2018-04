İstanbul’dan ‘The Jive Aces’ geçti

İngiliz jive ve swing grubu ‘The Jive Aces’ dün akşam İstanbul Cemal Reşit Rey (CRR) konser salonundaydı. Dinleyicilerini adeta bir zaman tüneline sokup, 1950’li yıllara kaçıran grup, yüksek enerjili müzikleri, parlak kostümleri, coşkulu performansları ve ilginç mizah anlayışlarıyla ilgi topladı.

Başta sinematografik piyanist Vince Hurley olmak üzere, vokalde Ian Clarkson, kontrbasta Ken Smith, davulda Peter Howell, trombonda Alexander Douglas ve klarnette John Fordham'ın canlı performansları son derece tatminkârdı. Gruba saksofonda Lottie B., akordiyonda Grazia Bevilacqua, solist olarak da Amy Baker eşlik etti.

Dolgun bir repertuarla dinleyicilerin karşısına çıkan grubun söylediği When your Smiling, Mack the Knife gibi şarkılara dinleyiciler de zaman zaman sahnenin iki tarafında dans performanslarını sergileyerek katıldı. Sahnede grup üyelerinden en az çeyrek asır genç insanlar dans ediyordu; ancak kuşak farkının hissedilmediğini özellikle vurgulamak gerekir.

The Jive Aces grubunda dikkat çeken ilk nokta, hafiften bir mizahi boyut oluşturan ilerlemiş yaşlarıydı; öyle ki, sahneye çıktıklarında, “acaba yabancılaştırma efekti mi söz konusu?’’ diye kendinize sormadan edemiyordunuz. 50’lerin çılgın genç müziği ve havası ise yerli yerindeydi. Grubun asıl başarısı, konser ilerledikçe yaş konusunun tamamen devre dışı kalmasıydı denebilir.

Grubun sahne tavırları, kostümleri ve dansları 50’li yıllar ile tamamen uyumlu ve inandırıcıydı. Uzun süredir birlikte çalmanın getirdiği doğal uyum da tüm gerçekliğiyle ortadaydı. Sahne performanslarındaki teatral boyut ise vokal Ian Clarkson liderliğinde sürerken, piyanist Vince Hurley ile zirveye ulaşıyordu.

Erkeklerin koyu sarı renkteki bol pantolonları, kırmızı kravatları ve çift renkli mafyozi ayakkabıları, kadınların ise renkli, çiçekli basma elbiseleri konseri renklendiren unsurlar olarak göze çarptı.

Yarı yarıya doluluk oranına sahip salonu ve biraz da ilk başlarda şaşkın olan izleyiciyi konser sonunda bütünüyle ayağa kaldırıp zıplatmayı başaran sempatik grup, farklı kuşaktan insanları zaman tünelinde güzel bir yolculuğa çıkardı.

İsmini BBC programları yoluyla duyuran, 1989’da 6 sanatçı tarafından kurulan İngiliz patentli "The Jive Aces" grubu, hareketli tarzı, dansları ve renkli klipleriyle dikkat çekiyor. Buckingham Sarayı dâhil olmak üzere, neredeyse bütün Avrupa'da konserler veren grup, John Travolta, Van Morrison gibi isimlerle de aynı sahneyi paylaşmış. Jive Aces, 20. yüzyılın en popüler caz hareketi olarak ortaya çıkan "swing" ile salon dansı olarak bilinen Latin Amerikan dansı "jive"ın birleşmesiyle oluşan bir performans sergiliyor ve yılda yaklaşık 300 konser veriyor.

FOTOĞRAFLAR: MUHAMMET FATİH DUR