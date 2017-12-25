İstanbul’un ‘Kedi’leri Rusya’da gösterimde

Daha önce ABD'de yoğun ilgi gören, Time dergisinde yılın en iyi 10 filmi arasında yer alan Kedi, Rusya’da da vizyona girdi. Rus basınında Kedi’nin büyük ilgi gördüğünü açıklandı.

Rusya’da şu anda en çok izlenen film olan ‘The Legend of Kolovrat’ ile ‘Kedi’nin yarıştığı belirtilirken, filmi izleyen Anna Laxanova, “Kedileri çok sevdiğim için bugün buraya gelip arkadaşlarımla filmi izledim. Bir defasında İstanbul'da bulunmuştum. Tam hatırlamıyorum ama kedileri görmüştüm orada. Ama bu kadarını bilmiyordum” dedi.