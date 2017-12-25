Son Dakika Haberleri 26

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

KÜLTÜR SANAT

  1. Haberler
  2. Kültür Sanat

İstanbul’un ‘Kedi’leri Rusya’da gösterimde

Yönetmen Ceyla Torun’un çektiği 'Kedi' belgeseli Rusya’da da gösterime girdi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Daha önce ABD'de yoğun ilgi gören, Time dergisinde yılın en iyi 10 filmi arasında yer alan Kedi, Rusya’da da vizyona girdi. Rus basınında Kedi’nin büyük ilgi gördüğünü açıklandı.

Rusya’da şu anda en çok izlenen film olan ‘The Legend of Kolovrat’ ile ‘Kedi’nin yarıştığı belirtilirken, filmi izleyen Anna Laxanova, “Kedileri çok sevdiğim için bugün buraya gelip arkadaşlarımla filmi izledim. Bir defasında İstanbul'da bulunmuştum. Tam hatırlamıyorum ama kedileri görmüştüm orada. Ama bu kadarını bilmiyordum” dedi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafına İsrail polisi tahammül edemedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafına İsrail polisi tahammül edemedi

Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı müjdeyi verdi

Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı müjdeyi verdi

Güneşten 350 kat daha büyük ve yavaş yavaş ölüyor

Güneşten 350 kat daha büyük ve yavaş yavaş ölüyor

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA