‘İstasyon’ metaforunda bireyin ikilemi

Arzu edip de gerçekleştiremediğimiz şeyler gerçekten istemediklerimiz midir? Ukraynalı yazar Olexandre Viter’in oyunu ‘İstasyon’ bu temel soruya cevap arıyor.

İstanbul Devlet Tiyatrosu tarafından mart ayında prömiyeri yapılan ‘İstasyon’ oyunu Üsküdar Stüdyo Sahne’de izleyiciyle buluşuyor. Gamze Yapar Şendil (Tanya), Berrin Akhasanoğlu (Olga) ve Zeynep Alper’in (İrina) rol aldığı oyunun, içerikle uyumlu dekor ve kostüm tasarımında Şirin Dağtekin Yenen, başarılı ışık tasarımında ise Nejat Karaorman imzası bulunmakta. Tek perde, 65 dakika süren oyun, gereksiz uzatmalardan kaçınmış yapısı ve doyurucu anlatımıyla seyirciyi bunaltmadan koltuğa bağlamayı başarıyor.

Oyunda istasyon; uçak, gemi ve treni içeren bir simge olarak çıkıyor karşımıza. Sahnede yarı karanlık, mistik sayılabilecek bir atmosfer mevcut. “Oyun başlarken içeriye üflenen dumanlar gerçekten gerekli miydi?” sorusunun ise ucu açık. Oyun için üç kadın oyuncu seçilmiş. Kimbilir, belki de bu seçim, kadınların tüm gemileri yakarak tutkuyla bir amacın peşinden gidebilmesinin ender oluşundan…

Olga ve İrina’yı erkek arkadaşlarıyla ilgili hayal kırıklıklarının yarattığı yer değiştirme çabası istasyona getiriyor. Tanya ise İstasyon’un gediklisi. Bu kadınlar içinde kabuğunu kırıp, dış dünyanın çetin şartlarında mücadele etmeyi başaran ise cinsiyetini değiştirme fantezine sahip olan Olga. Diğer iki kadın; Tanya ve İrina ise son derece pasif.

Olga, savaşçı, kariyer peşinde ve isteklerini tutarlı bir zemine getirmesiyle dünyası değişen bir kadın. İrina, saf, taşralı bir genç kız. Ölçeği biraz küçük; değişik elbiseler giymek, sevdiği aktörün ona mektup yazdığını bilmek onu mutlu etmeye yetiyor. Tanya ise rahatsız edici bir kabullenmişlik içerisinde, küçük konforunu sürdürmeye çalışıyor. İstasyon ona korunaklı, yaşamın fırtınalarından uzak güvenli bir alan sunuyor.

Oyuncuların canlandırdıkları karakterlerle son derece uyumlu olduklarını söylemek gerek. Çok kolay bir biçimde abartılı oyunculuğa imkân verecek sahnelere rağmen oyunculukları inandırıcılık çerçevesinde kalmayı başarıyor.

Yaşamın gerçeklik duygusu ödenen bedelle ölçülür. Bunun dışındaki yaşam isteklerin, fantezilerin gerçekleşmesini sağlasa bile canlılık taşımaz. Dolayısıyla da gerçeklikten uzak kalır. Bu da insanın sosyal varlık olmasıyla çelişik bir durum oluşturur. Oyunun, özellikle günümüzün tüketim kültürü ve rahatlık avcılığı içindeki sosyal ilişki ağı açısından önemli mesajlar içerdiğini söylemeden geçmemeli.

İstasyon, 24-25-26-27 ve 28 Nisan tarihlerinde Üsküdar Stüdyo Sahne'de sahnelenecek.