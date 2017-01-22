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İyilik ajandası diye bir şey var

Bir kitap düşünün ki her sayfası iyilik önerileriyle dolu olsun. Mesela, ‘Haydi, bugün iki küsü barıştıralım, bedensel engelli birini evinde ziyaret edelim, bir yazar seçelim ve okuyalım’ benzeri…

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Van Erciş’te öğretmenlik yapan Ayşe Ünsal ile Cihat Albayrak’ın kaleme aldığı “İyilik Ajandası” kitabı okuyucuyla buluştu. Kitap, okuyucuların 365 günü iyilik yaparak geçirmesi ve bu etkinlikleri sosyal medyadan paylaşarak, bir “iyilik halkası” oluşturmasını amaçlıyor.

Erdem Yayınları Genel Yayın Yönetmeni Melike Günyüz, “İyilik Ajandası”nın da davası ve derdi olan yazarlar tarafından yazılmış orijinal bir eser olduğunu dile getirdi. Günyüz, projeyle iyilik yapan kişinin değil, iyilik eyleminin ön plana çıkarıldığına vurgu yaparak, “Yazarlarımız ilk örnekleri gönderdiklerinde çok şaşırdık. İçeriğinin bu kadar orijinal olacağını düşünmüyordum. Biz de kitabın daha kalıcı ve etkili olmasını istediğimiz için çok emek harcayarak, resimler, grafikler ve fotoğraflarla zenginleştirerek yayımladık. İnternet sayfası ve sosyal medya hesapları açıldı. Hem sosyal medya yöneticilerimiz hem yazarlarımız, okuyucularımızın o gün yaptıkları iyilikleri bu hesaplardan paylaşıyor.” ifadelerini kullandı. Kitabın editörlerinden Meryem Uçar da dünyada kötülüklerin artığını ve insanların iyiliğe, iyilik yapanlara ihtiyaç duyduğunu kaydetti.

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