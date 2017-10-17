İzmir Emir Sultan'da 92 yıl sonra ilk namaz

Konak ilçesindeki Basmane semtinde, yaklaşık 700 yıllık tarihi olan Seyyid Mükerremedin Emir Sultan Türbesinin restorasyonu tamamlandı.

Tarihi türbe, restorasyonun ardından da vatandaşların ziyaretine açıldı. Bazı kalıntılarında ortaya çıkartıldığı türbede, sabah namazı buluşma programı da yapıldı. Bir araya gelenler, 92 yıl sonra ilk kez türbede namaz kılarak dua etti.

"Tüm İzmirlileri bu güzel mekana davet ediyoruz"

İzmir Emir Sultan Külliyesi Derneği Başkanı Burhanettin Kansızoğlu, "Tekkede başlattığımız bu güzel sabah namazı buluşmasını inşallah bundan böyle aylık periyotlarda yapacağız. Tüm İzmirlileri bu güzel mekanı ziyaret etmeye ve programlarımıza katılmaya davet ediyorum” dedi.

Programa ayrıca, İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkan Vekili Bilal Doğan, AK Parti Karabağlar İlçe Başkanı Kazım Erten, İzmir Vakıflar Bölge Müdürü Fethi Koç, Bursa Şemsi Mevlana Derneği Başkanı Ahmet Arslan, Kur'an’a Hizmet Derneği Başkanı Bünyamin Ertekin, Ribat Vakfı İzmir temsilcisi İhsan Canik, Hayrat İnsani Yardım Vakfı İzmir Şube Başkanı Ali Mamak, Konak Gençlik Spor Kulubü Başkanı Ali Köstepen ve çok sayıda vatandaş katıldı.