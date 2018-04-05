İzmir'de kültür sanat

Orkestra şefi, aranjör, besteci ve eğitimci Tolga Taviş tarafından, uvertürünün ve bazı bölümlerinin birleştirilerek derlenmesi üzerine kurgulanan eserde öykünün aslına sadık kalındı.

Temsil, 17, 20 ve 22 Şubat'ta Elhamra Sahnesi'nde izleyicilerle buluşacak.

Tiyatro

İzmir Devlet Tiyatrosu bu hafta biri çocuk oyunu olmak üzere 4 eseri sahneye koyacak.

Lübnanlı yazar Wajdi Mouawad'ın yazdığı, Cem Emüler'in Türkçeye çevirdiği "Yanık" adlı oyun, Barış Erdenk'in yönetmenliğinde İzmirlilerle buluşacak.

Oyun 20 Şubat ile 3 Mart'a kadar Konak Sahnesi'nde izlenebilir.

Dinçer Sümer'in yazdığı, Murat Çidamlı'nın yönettiği "Sandalım Kıyıya Bağlı" adlı müzikli eser 16-17 Şubat tarihlerinde Konak Sahnesi'nde tiyatroseverlerle bir araya gelecek.

İngiliz oyun yazarı Ray Cooney'in kaleme aldığı, Orhan Azizoğlu'nun Türkçeye çevirdiği ve Ali Hürol'un yönettiği "Haydi Yarına Koş" oyunu da 16 Şubat'ta Urla Atatürk Kültür Merkezi Sahnesi'nde oynanacak.

Çocuklara dostluğun önemini, doğanın neden korunması gerektiğini, teknolojinin hayattaki yerini anlatan "Kuzu Maydanoz'un Maceraları" adlı şarkılı danslı çocuk oyunu da 21 Şubat'ta Urla Atatürk Kültür Merkezi Sahnesi'nde gösterilecek.

Konser

Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi (AASSM) bu hafta pek çok etkinliğe ev sahipliği yapacak.

Mazhar, Fuat ve Özkan üçlüsü 17 Şubat saat 20.00'de Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde sahne alacak.

11. Ulusal Genç Solist Yarışması Finali, bu akşam AASSM'de gerçekleştirilecek.

Üniversite Kategorisi ve Genç Profesyonel Kategorisi yarı finallerinin ardından finale yükselenler bu akşam yarışmada birinci olmak için sahneye çıkacak.

İzmir Devlet Senfoni Orkestrası (İZDSO), "Sevgililer Günü" özel konseri verecek.

AASSM'de 16 Şubat'ta saat 20.00'de başlayacak konserde, orkestra şefi Nesrin Bayramoğulları'na vokalde İlhan Şeşen, saksafonda Kürşad Başar, piyanoda Burçin Büke, kontrabas-basgitarda Uğur Yalçın ve davulda İzzet Hiçkalmaz eşlik edecek.