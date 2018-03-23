İzmir'de sanat

İzmir Devlet Opera ve Balesi (İZDOB), "Minyatür" ve "Gece" balelerinin Türkiye prömiyerini yapacak. Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Sabancı Kültür Merkezi'ndeki prömiyerde, "Minyatür" balesi Johann Sebastian Bach'ın 1741 yılında bestelediği "Goldberg Çeşitlemeleri" adlı eseri eşliğinde sunulacak. Aynı temsilde "Gece" balesi ise Olafur Arnalds ve Max Richter'in müzikleri eşliğinde sanatseverler ile buluşacak.

Brezilyalı koreograf Ricardo Fernando'nun sahneye koyduğu "Minyatür"ve "Gece" balelerinin dekor tasarımları Kaan Güreşçi, kostüm tasarımları Sevtaç Demirer, ışık tasarımları Müfit Özbek, video tasarımları Ahmet Şeren'e ait.

Eserlerde başlıca rolleri, Aslı Çilek, Burcu Olguner, Sülün Duyulur, Çisil Bozcaada, Dolun Doyran, Doruk Demirdirek, Çağın Hazar Özideş, Boğaçhan Bozcaada üstlendi.

"Minyatür" balesi, klasik bale ve modern dans tekniğinin buluştuğu koreografiye sahip. Koreograf Ricardo Fernando bu eserde, Bach müziğinde çok önemli bir yer tutan birden fazla melodinin armonik olarak bütünleştiği "kontrpuan" tekniğini izleyiciye sunuyor.

"Gece"de ise Max Richter ve Olafur Arnalds'ın klasik müziği modernize ederek baleye uyarladıkları düzenleme kullanılıyor. "Minyatür" ve "Gece", 24 Mart'taki prömiyerin ardından bu sezon 27, 29, 31 Mart, 7 ve 9 Nisan tarihlerinde DEÜ Sabancı Kültür Merkezi'nde İzmirli baleseverlerin beğenisine sunulacak.