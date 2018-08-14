İzmit Uluslararası Kısa Film Günleri başlıyor

Dünyada ilk olarak İzmit’te düzenlenecek deprem ana temalı İzmit Uluslararası Kısa Film Günleri programı 15-18 Ağustos 2018 tarihinde gerçekleştirilecek. 17 Ağustos tarihinde İzmit Belediyesi tarafından yapılan Deprem Anma ve Farkındalık Müzesi’nde gerçekleşecek ödül töreniyle kazananlar açıklanacak.

Konusunda uzman yönetmen ve yapımcıların yer aldığı dünyanın farklı ülkelerden gelen jüri üyeleri tarafından yapılan oylama neticesinde birinci gelen kısa film yönetmenlerine ödülleri Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan tarafından verilecek.

5 kıtadan 32 ülkeden ve 23 dilde başvuru yapan toplam 156 aday arasından belirlenen 3 kategori birincileri ve de birinciler seçildi. Birincilerle birlikte İzmit Belediyesi mansiyon ödülüne layık görülen film de 17 Ağustos akşamı ödülünü Başkan Doğan’ın elinden alacak. Program kapsamında finale kalmaya hak kazanmış 135 film, 15-16 Ağustos tarihleri, 17.00-20.00 saatleri arasında 41 Burda AVM’de ücretsiz olarak izleyiciyle buluşturulacak. 17 Ağustos depremi konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen yarışmada dereceye giren yarışmacılara çeşitli ödüller verilecek.