Kaderine terk edilen 800 yıllık tarihi yapı restore ediliyor

Bizans'ın ana kiliselerinden biri olduğu düşünülen yapı, Fatih Sultan Mehmed'in hocası ve İstanbul'un ilk müftüsü olan Molla Gürani tarafından 1484'te camiye dönüştürüldü. Vefa semtinde bulunan, 1833'te meydana gelen yangınla harap hâle gelen ve çeşitli dönemlerde onarılmaya çalışılan cami uzun süredir kaderine terkedilmişti. Tarihi yapı önümüzdeki günlerde Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restore edilece

2020'NİN İLK AYLARINDA TAMAMLANMASI BEKLENİYOR

İstanbul Vakıflar 1'inci Bölge Müdürü Mürsel Sarı, "Molla Gürani Camii'nin 2017 yılının son günlerinde kurul kararları alınmıştı. Biz de ihalesini yaptık. İhale geçtiğimiz hafta neticelendi. Bir firma ile sözleşme yapılarak 23 Mart günü yer teslimi yapıldı. Firma orada onarım çalışmalarına başlayacak. Yaklaşık 600 günlük bir süre verdik. Bu da 2019'un sonları, 2020'nin ilk aylarına tekabül ediyor" dedi.

SÜRPRİZLERE AÇIK OLMAK LAZIM

Restorasyon sürecinin zorluklarından bahseden Sarı, "Siz restorasyon projesini hazırlarken öngörmediğiniz bazı durumlar, yeni bulgulara rastlamak pekala mümkün. Böyle bir durum çıktığında yeni duruma göre tekrar projelendirme devreye girecek. Eğer sanat değeri açısından önemli bir durumla karşılaşmışsak, ilgili sanat tarihçisi hocalardan alınacak rapor doğrultusunda proje yönlendirilecek ve kurul onayı alındıktan sonra devam edilecek. Yani bahsettiğimiz 600 gün, normal şartlarda olabilecek bir süre. Sürprizlere de açık olmak lazım. Sürenin uzaması mümkün" diye konuştu.

800 YIL ÖNCESİNE KADAR DAYANIYOR

Yapının tarihçesi hakkında bilgi veren Mürsel Sarı, "Beşinci yüzyıla ait olduğu, oradaki birtakım tuğlalardan tarihlenebilmekte. Bugünkü yapının da 11-12. yüzyıla ait olduğu öngörülüyor. Tarihi çok eskilere giden bir esere dokunacaksınız. Onun hayatına hayat katacak, ömrünü uzatacaksınız. Buna dokunmak, bunu restore ediyor olmak, görev almak bile başlı başına bir insan, fani için çok önemli hususlar. Daha sonraki dönemde, Molla Gürani Fatih döneminde burayı camiye çevirmiş. Minare eklenmiş, mihrap için bir niş açılmış. Daha sonraki dönemlerde niteliksiz yapılar yapılmış. Çimento sıvalar yapılmış. Bunlardan arındırılarak, eski eserde olması gereken horasan sıvası uygulanarak restorasyon inşallah 600 günün sonunda tamamlanarak, çok önemli bir eser olan, korumamız gereken, sadece İstanbul'un, Türkiye'nin değil, dünya kültür varlığı olan bu eserin daha uzun yıllar yaşatılması için bu çabalar harcanacak ve sonunda güzel bir restorasyon ortaya çıkmış olacak" diye konuştu.

TEMELE TAKVİYELER YAPILACAK, AHŞAPLAR YENİLENECEK

Restorasyonun kapsamından da bahseden Sarı, "Bu eserde üst örtüsünden başlamak üzere, kiremit kaplı, onlar kaldırılarak, yalıtımları, içeride sıvalarda raspa, mikroenjeksiyonda güçlendirmeler, temele takviyeler yapılacak, ahşapları yenilenecek" ifadelerini kullandı.