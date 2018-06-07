Kadıköy’de Sahaf Günleri
Bu yıl ilk kez düzenlenecek “Kadıköy Sahaf Günleri” 9 Haziran’da başlayacak.
Ali Suavi Sokak’ta düzenlenecek etkinlik kapsamında İstanbul’un farklı semtlerinden 42 sahaf bir araya gelecek. Etkinlikte nadir bulunan kitap ve dergilerin yanı sıra belgeler, haritalar, Osmanlıca kitap ve mecmualar kitapseverlerle buluşacak. Edebiyat, tarih, kültür üzerine söyleşilerin gerçekleştirileceği etkinlikte ayrıca, üç sürekli sergi açılacak. Beyoğlu Sahaflar Derneği ve Kadıköy Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen etkinlik, 17 Haziran’da sona erecek.
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