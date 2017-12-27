Kadıköylü çocuklar caz yapacak

Kadıköy Belediyesi'nin çocukların sanat eğitimine destek vermek için hizmete açtığı Çocuk Sanat Merkezi öğrencileri yeni yılı müzikle karşılıyor. Çocuk Sanat Merkezi öğrencileri ve öğretmenleri 2017 yılı sonunda bir ilke imza atıyor. Çocuklar caz müziğinin efsane eserlerinden olan “Take five”, “Autumn leaves” ve “Fly me to the moon” gibi seçkin örnekleri kendi performanslarıyla sahneye taşıyor. 29 Aralık Cuma günü saat 20.30’da Yeldeğirmeni Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilecek “Çocukça Caz” adlı gecenin sürpriz konuğu ise caz müziğinin duayen isimlerinden Melis Sökmen olacak. Sökmen, çocuklara sahnede yapacağı vokalle eşlik edecek.

Yeldeğirmeni Sanat Merkezi’nin kendine özgü akustik ortamında 2018 yılı arifesinde müzikseverlere keyifli bir akşam sunmayı vaat eden “Çocukça Caz” gecesine katılım için gişelerden ücretsiz davetiyeleri temin etmek yeterli.

Her yıl yüzlerce öğrencinin ücretsiz yararlandığı Çocuk Sanat Merkezi, 2007 yılında kuruldu. Kadıköylü çocukların sanat eğitimine destek vermek için açılan Çocuk Sanat Merkezi'nden bugüne kadar 20 binden fazla çocuk ücretsiz olarak yararlandı. Merkezde örenciler müzik ve dans bölümünde 2 yıl eğitim alarak mezun olurken, drama, resim, ritmik oyun ve erken yaş müzik eğitimi bölümleri ise 1 yıl sürüyor.