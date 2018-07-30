Üniversite eğitiminin ardından bir arkadaşı vasıtasıyla tulum çalmaya merak salan Filiz İlkay Balta, yurt dışındaki uluslararası festivallerde Türkiye'yi temsil etmenin gururunu yaşıyor.

Çocuk yaşlardan itibaren ilgi duyduğu tulumu, üniversite eğitiminin ardından çalmaya başlayan Balta, İtalya'dan Tunus'a birçok ülkeden bu enstrümanı çalmak için Türkiye'ye gelenlere eğitim veriyor.

Balta, AA muhabirine yaptığı açıklamada, enstrümanını dünya çapında duyurmak istediğini, tulumun kendisini beslediğini belirtti.

Bir kadın olarak tulum çalmanın avantajları olduğunu dile getiren Balta, "Kadınların bu sanata gönül vermelerini sağlayabilmeyi umuyorum. Üniversite yıllarında başka enstrümanlarla da ilgileniyordum. Tulum, çalmayı düşündüğüm bir enstrüman değildi. Tulum çalmaya üniversite eğitimim bittikten sonra başladım. Tulumu dünya çapında elimden geldiğince duyurmak istiyorum. Tulum çalmayı öğrenme aşamasından sonra anılarım, yaşadıklarım biriktikçe tuluma olan bağlılığım arttı. Tulum beni besliyor." diye konuştu.

"Olumlu tepkiler aldım, bu durum beni motive etti"

Balta, çocukluk yıllarında katıldığı bir köy pikniğinde tulumu gördüğünü, o dönemlerde tuluma sahip olmanın çok zor olduğunu söyledi.

Ailesinin ve çevresinin tulum çalmaya karar verdiğinde şaşkınlık yaşadığını dile getiren Balta, sözlerine şöyle devam etti:

"İlk olmanın verdiği avantajlar ve dezavantajlarla karşılaştım. İnsanlar beni görünce hayret ediyor ve tebrik ediyor. Kadın olarak tulum çaldığım için aldığım tepkiler olumlu oluyor, bu durum beni de motive etti. Sahnede beni görmeleri ve keyif almaları bu sanatı meslek olarak seçmemi sağladı. Tulum kondisyon ve nefes isteyen bir enstrüman türüdür. Yorucu ve hareketlidir. Sosyal bir sanat, onu toplumla paylaşmak zorundasınız."

Tulum çalmayı öğrenmenin usta çırak ilişkisiyle gerçekleştiğini aktaran Balta, tulumu çalarken tam olarak hakkının verilmesi gerektiğini söyledi.

"Ailem 'tulumcu mu olacaksın' diye tepki gösterdi"

İstanbul Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nde yüksek lisans yaptığını ve tulum çalmayı öğrenmeye başladığında ailesinden tepki aldığını dile getiren Balta, "Ailemi 'O kadar okudun tulumcu mu olacaksın, düğünlerde tulum mu çalacaksın' diye tepki gösterdi. İlk başta hiç teşvik görmedim, ailem ve çevrem çok şaşırdı. Bu alanda pes etmediğimi ve başarılı olduğumu gördükleri zaman destek verdiler." ifadelerini kullandı.

Balta, son yıllarda dünyada tulum enstrümanı çalma noktasında kadınların ön plana çıktığına dikkati çekerek, "Yurt dışında ülkemi çok fazla yerde temsil ettim. İnternet aracılığı ile beni buluyorlar. Birçok festivale katıldım. Yurt dışında tulum çalan birçok kadın sanatçı var. Dünyada tulum çalma noktasında kadınlar ön plana çıkmaya başladı. İspanya'da Hindistan'da bu sanatı temsil eden birçok kadın sanatçı var." diye konuştu.

"Tulum çalmaları için kadınları teşvik ediyorum"

Kendisini örnek alan kadınlara destek verdiğini aktaran Balta, şunları kaydetti:

"Beni görerek tulum çalmayı öğrenmek isteyen kadınlar var. Hiçbir zaman onların moralini bozmuyorum. Gerekli eğitim ve metodları öğretmeye çalışıyorum. Tulum enstrümanı çalma noktasında ben tüm kadınları teşvik ediyorum. Yabancılar tulum çalmaya çok ilgili. Ülkemize gelip tulum çalmayı öğrenmek için dersler alıyorlar. "

Balta, tulum enstrümanı çalan sanatçıları İstanbul'da düzenlenecek festivalde bir araya getirmek istediğini de sözlerine ekledi.