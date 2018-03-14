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Kadın sanatçılardan karma resim sergisi

Maltepe Belediyesi’nin Mart ayındaki sanat etkinlikleri kapsamında ev sahipliği yaptığı sergide, yedi kadın sanatçının eserleri, sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

  • İHA
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Sanatsal Hobi Merkezi’nin “Tuana Karma Resim Sergisi”, Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde açıldı.
Üsküdar Sanatsal Hobi Merkezi’nde çalışmalarına devam eden farklı meslek gruplarından kadınlar, Maltepe’de ilk kez sergi açmaktan mutluluk duyduklarını söyledi. Sergide resim öğretmeni Ayhan Erüstün, öğrencileri Zerrin Sayın Dizar, Nilüfer Ufak, Filiz Ergün, Sevil Şenel, Songül Akyıldız, Reyhan Ekemen ve Nilgün Yaman’ın eserleri yer alıyor. Tuananın cennete düşen ilk yağmur damlası olduğunu belirten Zerrin Sayın Dizar, sergide figürlere, çiçek ve manzara resimlerine yer verdiklerini söyledi. Sergi, 25 Mart’a kadar Galeri Maltepe’de sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.

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