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Kadına şiddete karşı sahneye çıktılar

Karşıyaka Kent Konseyi Engelliler Meclisi Tiyatro Grubu ve Kadın Meclisi tarafından hazırlanan ‘Anamız Avradımız Yarimiz’ adlı tiyatro oyunu Karşıyaka Belediyesi Ahmet Piriştina Kültür Merkezi’nde izleyicilerle buluştu.

  • İHA
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Kadına şiddete karşı farkındalık yaratmak amacıyla sahnelenen gösteri, İstiklal Marşı’nın işaret dili ile okunmasıyla başladı. Ardından Tarkan’ın Beni Çok Sev şarkısı seslendirildi. Hasan Kızılaslan’ın yazıp yönettiği tiyatro oyununu da başarıyla sahneye taşıyan 15 kadın, konuklardan büyük alkış aldı.

Salonu dolduran izleyiciler arasında Karşıyaka Kaymakamı Sadettin Yücel, Karşıyaka Kent Konseyi Başkanı Selman Boyacıoğlu, Karşıyaka Belediye Meclisi üyeleri ve vatandaşların yanı sıra Bizimkiler dizisinde canlandırdığı Cemil karakteriyle tanınan oyuncu Uğurtan Sayıner de yer aldı. Gösteri sonunda, Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar adına, kadınlara teşekkür belgeleri takdim edildi.

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