Kafi'den aşk dizeler

Ekrem Kaftan’ın “Uzak Aşk’a” adlı yeni şiir kitabı Mitel Yayınları’ndan çıktı. Kaftan’ın, Kafi mahlasını kullandığı kitapta aşk üzerine yazılan 125 şiir yer alıyor. Türkiye’deki şiir ortamına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kaftan, özellikle 1980 sonrasında Türk şiirinin hızla kan kaybettiğini, bin yıllık Türk ve İslam medeniyetinin en büyük ifade vasıtası olan şiirin, genç nesiller tarafından hiç bilinmediğini söyledi.

ŞİİR AŞKIN ESERİDİR

Türk edebiyatının ve şiirinin büyüklüğünü, aruz ve hece vezinlerinin şiire verdiği ahenk ve musikiyi, lise yıllarında merhum Nihad Sami Banarlı’dan öğrendiklerini anlatan Kaftan, “Klasik şiirimizin en büyük şairleri Fuzuli, Baki, Nefi Nedim, Şeyh Galib gibi isimlerin eserleriyle tanıştık. Bu tanışma bizi şiirde bugünlere taşıdı” dedi. 28 Şubat sürecinde lise ders kitaplarından aruz vezninin ve klasik şiirin çıkarılmasıyla, nesillerin şiir kültüründen ve zevkinden mahrum bırakıldığını anlatan Kaftan “Bu yanlıştan en kısa zamanda dönülmeli ve gençlerimiz, şiirin insana verdiği mutluluğu, huzuru, coşkuyu ve aşkı yeniden görmeli, öğrenmelidir” diye konuştu.

Kitaptaki şiirlerin aşka ve şiire yeni bakış getirme iddiasında olduğunu dile getiren Kaftan, ‘’Şiir, aşkın eseridir. Aşk yaşamaktan uzak insanlar, kimseyi sevemez, kimseyi sevemeyen, elbette Yaradan’ını hiç sevemez’’ şeklinde konuştu.