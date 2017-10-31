'Kalipso kralı' Metin Ersoy son yolculuğuna uğurlandı

Türkiye'de kalipso dansının temsilcilerinden Metin Ersoy için Caddebostan Kültür Merkezi'ndeki ilk törenin ardından Üsküdar Şakirin Camii'nde ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi. Törene sanatçının ailesi, yakınları ve sanatçı dostları katıldı.

83 yaşında hayatını kaybeden sanatçının ailesi ve dostları sahneye gelerek hep bir ağızdan, Metin Ersoy ile özdeşleşen 'O gemide ah ben de olsaydım, açık denizlere yol alsaydım' dizeleriyle hafızalarda yer eden 'Vakit yok gemi kalkıyor' adlı şarkıyı seslendirdi.

Taziyeleri Metin Ersoy'un eşi Tülin, oğlu Emir ve kızı Tuğçe Ersoy kabul etti. Cenazede eski Başbakan Yardımcısı Hüsamettin Özkan, Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, Oya Başar, Keremcem, Burhan Şeşen gibi isimler yer aldı.

Helallik alınmasının ardından ikindi namazına müteakip cenaze namazı kılınan Metin Ersoy, Karacaahmet Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.