Kanun sanatçısı Baktagir'in ödül mutluluğu

"Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri"nin müzik alanında kanun sanatçısı Göksel Baktagir'e verilecek olması, ailesinde ve memleketi Kırklareli'nde sevinçle karşılandı.

Sanatçının ablası Mine Baktagir, yaptığı açıklamada, kardeşi ile gurur duyduğunu belirtti.

Baktagir, kardeşinin küçük yaşlarda müzikle tanıştığını anlatarak, babalarının da müziğe aşık bir insan olduğunu dile getirdi.

Kardeşinin yaşamı boyunca çok güzel eser ve besteler icra ettiğini ifade eden Mine Baktagir, şöyle devam etti:

"Kardeşim herkes tarafından sevilen bir kişi. Büyük çalışmaları sonucu bu ödüle layık görüldü. Ödüle layık görüldüğünü Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan öğrendiğinde kendisi de bizler de büyük heyecan yaşadık. Biz de kendisini kutluyoruz."

Göksel Baktagir kimdir?

1966'da Kırklareli’nde doğdu. Müziğe sekiz yaşında, babası Muzaffer Baktagir'in gözetiminde başladı. 1988'de İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'ndan mezun olduktan bir yıl sonra lisansüstü eğitimine başladı. Aynı yıl, Tanburi Necdet Yaşar yönetimindeki Kültür Bakanlığı İstanbul Devlet Türk Müziği Topluluğu’na girdi. "Necdet Yaşar Ensemble" ile çeşitli ülkelerde konserler verdi.

Beste çalışmalarına konservatuvar yıllarında başlayan Göksel Baktagir’in, sözlü ve enstrümantal olarak 400 kadar eseri bulunuyor. Baktagir'in bir çok bestesi ödül aldı.

Baktagir 1984'ten bu yana, kanun icrasında diğer tekniklerin yanı sıra, özellikle "sol el" için geliştirdiği teknik üzerine çalışmalarını sürdürmektedir. Baktagir, İngiltere, Fransa, Danimarka, İsveç, Belçika, Hollanda, Almanya, İspanya, İtalya, İsviçre, Makedonya, Malta, ABD, Kanada, Arjantin, Malezya, Hindistan, Türkmenistan, Azerbaycan ve Japonya’da konserler verdi.