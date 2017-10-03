Kapalı Çarşı'ya yeni çatı

İstanbul'da tarihi Kapalıçarşı'nın çatısında restorasyon çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Dünyanın en büyük restorasyon projesinin ilk etabında, tarihi çarşının 1785'te yapılan, 232 yıllık çatısı baştan aşağı yenileniyor.

ÇATLAK VE GÖÇÜKLER ONARILDI

Görüntü kirliliğine neden olan uydu antenler söküldü. Sabah'ın haberine göre; 45 bin metrekarelik çatının temizlenen bölgelerinde ise çatıda oluşan çatlak ve göçükler onarıldı. İzolasyonu yapılan bölgelere Bilim Kurulu'nun belirlediği tarihi dokuya uygun çatı kiremitleri yerleştirildi.

YIL SONUNA KADAR DEVAM EDECEK

Eski havalandırma sistemleri yenileriyle değiştirildi. Zarar gören pencereler onarıldı. Duvarlar boyandı. Elektrik, telefon ve internet kabloları özel kanallardan geçirildi.

Yıllardır çürümeye terk edilen çatı adım adım temizlenip baştan yapılmaya başlandı. Yıl sonuna kadar sürmesi beklenen çatıdaki çalışmaların ardından ortaya çıkan yeni görüntü Kapalıçarşı esnafını sevindirdi.

DUVARLAR ONARILACAK

Projenin sonraki ayaklarında ise Kapalıçarşı'nın artık çalışamaz duruma gelen altyapı sistemi baştan aşağı değiştirilecek, 3 bin 125 dükkân yenilenecek. Projenin son adımında ise çarşıyı ayakta tutan duvarlar onarılacak. Dünyanın en eski alışveriş merkezinde restorasyon çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Yaklaşık 10 yıllık bir çalışmanın ardından başlayan çalışmalarla birlikte tarihi çatıdaki hafriyat tamamen kaldırıldı