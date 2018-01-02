'Kaplan Sarılması' TOY İstanbul’da

TOY İstanbul’un ilk prodüksiyonu olan “Kaplan Sarılması”nın metni Kemal Hamamcıoğlu imzasını taşırken, yönetmenliğini ise Bahar Kerimoğlu üstleniyor.

Tiyatro izleyicisinden büyük beğeni toplayan “Kaplan Sarılması”, çıktığı uzun yolculukta “İyi ki buradasın!” diyeceği adam için ya kendinden ya da aşktan vazgeçecek olan, sürprizlerle dolu bir kadının trajikomik hikâyesi.

Işık tasarımını Ayşe Ayter’in, ses tasarımını Alican Okan’ın, video tasarımını Bahar Kerimoğlu’nun, video kurgusunu Sinan Kesova’nın yaptığı oyunun dekorlarını Muhtar Pattabanoğlu hazırlarken, fotoğraflarını Ayşegül Karacan çekti.